Qué hizo el hombre de Roca expulsado de México y por qué podría recibir hasta 20 años de prisión en Estados Unidos

El U.S. Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos) anunció que tomó bajo custodia a un total de 37 fugitivos de México que enfrentan una variedad de cargos criminales federales en todo el país. Entre los detenidos se encuentra el rionegrino Manuel Ignacio Correa, quien podría enfrentar hasta una pena de 20 años de prisión.

Hombre de Roca expulsado de México a Estados Unidos: de que se lo acusa y por qué podría recibir 20 años de prisión

El organismo estadounidense informó que todos los fugitivos enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y varios delitos de tráfico de drogas, incluida conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.

A su vez remarcan que entre los 37 involucrados se encuentran «prolíficos contrabandistas de personas, violentos traficantes de armas y presuntos miembros de peligrosos cárteles de la droga, incluidos aquellos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN, anteriormente Los Zetas) y el Cártel del Golfo (CDG), así como otras organizaciones de narcotráfico, como el Cártel del Golfo, La Línea y la antigua Organización Beltrán-Leyva».

Si bien la Justicia de Estados Unidos no brindó mayores detalles de cuál es la acusación precisa que se realizó sobre el roquense, Correa, informaron que el hombre operaba bajo el alias «El Argentino».

Por su parte el sitio mexicano, La Vanguardia, precisó que fue detenido como presunto implicado en lavado de dinero y resaltaron que su trasladado se alinea con casos contra financiamiento ilícito en apoyo a organizaciones criminales y de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Correa podría pasar dos décadas en prisión, sin embargo resaltaron que será un juez federal quien determine oficialmente cuál será la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

En Estados Unidos ​​las personas acusadas de lavado de dinero suelen enfrentar hasta 20 años de prisión, mientras que las condenas por posesión de armas de fuego conllevan hasta 10 o 15 años de prisión federal.