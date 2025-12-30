Desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén: la causa pasó a la Justicia Federal bajo la hipótesis de la trata de personas (foto archivo Cecilia Maletti)

El juez de Garantías Lucas Yancarelli resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir al fuero federal la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, ocurrida el 13 de julio de 2024 en Neuquén capital.

La decisión se adoptó tras un pedido de la querella particular, representada por el abogado de la familia materna de la joven estudiante del Cpem76 y con el aval del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que consideraron que existen elementos suficientes para que el caso sea investigado como un presunto delito de trata de personas.

La resolución enviada hoy a la Justicia Federal, repasa el caso que inició con la denuncia por la desaparición de Luciana, radicada el 16 de julio de 2024 por su abuela, Magdalena Castillo, en la Comisaría 18.

Múltiples operativos policiales

A partir de ese momento se activó un amplio operativo de búsqueda, con intervención del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial, pedidos de paradero, patrullajes, rastrillajes y entrevistas, aunque todas las diligencias arrojaron resultados negativos.

Durante la investigación, la Fiscalía de Homicidios y Delitos contra las Personas a cargo de Andrés Azar evaluó distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un secuestro coactivo.

La investigación, por el momento, solo tiene a un imputado por falso testimonio. Maximiliano Avilés, quien mantuvo una breve relación con la joven y que fue formalizado en agosto del 2024 por incongruencias en sus declaraciones.

En la causa participaron hasta cuatro fiscales provinciales de distintos fueros. Foto: Matías Subat

La trata de personas como hipótesis

En ese contexto, se realizaron numerosos allanamientos sin éxito y se analizó la competencia federal del caso, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que este tipo de delitos debe tramitar, en principio, en el ámbito federal.

Uno de los puntos centrales valorados por el juez fue la existencia de causas abiertas en el fuero federal vinculadas al delito de trata de personas, en las que Luciana Muñoz figura como posible víctima.

En una de ellas, iniciada en agosto de 2024, una denunciante aseguró haber compartido una vivienda vinculada a la explotación sexual con una joven que podría ser Luciana, quien habría manifestado estar retenida para saldar una deuda por drogas. En otra investigación federal, iniciada en septiembre de 2025, la propia Fiscalía Federal solicitó copia íntegra del expediente provincial.

El delito de trata de personas fue presentado en la causa por Lila Aguerre el 19 de septiembre pasado. Fue su abogado, Alfredo Cury (uno de los condenados en la causa Planes Sociales), quien solicitó el traspaso a la órbita del fuero federal.

Incontables operativos se realizaron en más de un año con fuerzas provinciales y federales. Foto: Florencia Salto

Una vida atravesada por la extrema vulnerabilidad

La resolución también pondera el contexto de especial vulnerabilidad de la joven desaparecida, atravesado —según expuso el Ministerio Público Fiscal— por factores como la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes, la prostitución, la violencia de género y la falta de contención familiar, lo que incrementa el riesgo de haber sido captada por redes delictivas.

Además, se tuvo en cuenta información que indicaba posibles traslados interjurisdiccionales, incluso a otras provincias, lo que refuerza la necesidad de una investigación federal.

La definición del juez

En ese marco, el Juez de Garantías Lucas Yancarelli concluyó que existen razones de peso para que la causa continúe en el ámbito federal, a fin de evitar investigaciones paralelas, garantizar una mayor amplitud en las medidas y proteger la integridad de la presunta víctima.

Por ello, resolvió declarar la incompetencia del tribunal provincial y remitir el legajo al Juzgado Federal en turno de la ciudad de Neuquén, para que continúe con la investigación correspondiente.