Asaltaron a una mujer con un cuchillo y uno de los ladrones es policía

Un policía que cumple servicios en la comisaría de El Bolsón fue acusado de robarle la cartera a una mujer tras amenazarla con un arma blanca y deberá cumplirá cuatro meses de prisión preventiva, hasta que la fiscalía complete la investigación.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada en la tarde de hoy el fiscal Francisco Arrien le imputó el robo “doblemente agravado” por el uso de armas y por su condición de policía, y propuso que el imputado cumpla la medida cautelar bajo arresto domiciliario.

El juez Juan Pablo Laurence aceptó esto último, siempre que esté a disposición el dispositivo de control electrónico que debe garantizar el ministerio de Seguridad.

El policía, identificado como Marcos Fernández, actuó con un cómplice que permanece prófugo. Según el relato expuesto en la audiencia, abordaron a la mujer en la modalidad conocida como “motochorros”. El robo ocurrió el lunes pasado a las 14.30 en Güemes al 600, a unas 10 cuadras del centro de El Bolsón.

Fernández y su compañero se desplazaban en una moto Honda Storm y se detuvieron junto a un Chevrolet Corsa del que bajaba la víctima, a quien amenazaron con un cuchillo “de aproximadamente 30 centímetros”. El cómplice de Fernández le exigió la entrega de la cartera y la mujer, asustada y sorprendida, la tiró al suelo.

Los ladrones la levantaron de inmediato y huyeron por Güemes hacia el oeste. Un hombre que presenció los hechos los persiguió a bordo de un Fiat Fiorino y logró embestir a la moto, lo cual provocó la caída de los ladrones. Desde allí iniciaron una huida a pie por la calle 25 de Mayo, pero Fernández fue atrapado poco después. La investigación continúa para dar con el coautor del hecho.

Lo echaron de la fuerza

La jefatura de la policía de Río Negro informó en la tarde de ayer que el policía había sido separado de su función y se le iniciaron las “actuaciones administrativas”, debido a su “presunta participación” en un hecho delictivo, del que no refirieron detalle alguno.

El fiscal Arrien dijo que si bien el delito que se le atribuye no es de gravedad suficiente como para disponer una prisión preventiva, decidió solicitar esa medida por su condición de policía y porque “tiene la posibilidad clara de intimidar a algunos de los testigos”. Además señaló que su cómplice “no fue individualizado” y si González permanece en libertad podría entorpecer la investigación para dar con su paradero.

El defensor particular de Fernández, Ricardo Gonzaga, no se opuso a los cuatro meses de investigación ni a la prisión preventiva solicitada por el fiscal, pero pidió que mientras no esté disponible la pulsera electrónica su defendido pueda cumplir la prisión domiciliaria en casa de su madre “con consigna policial”, para poder “pasar la Pascua en familia”.

El juez Laurence convalidó la prisión domiciliaria pero no aceptó esto último, de modo que el policía acusado de robo agravado permancerá detenido en la comisaría 12 hasta que se puedan garantizar las condiciones para la prisión domiciliaria.