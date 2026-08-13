Femicidio en Villa Devoto: la víctima tenía 40 cortes e investigan un vínculo con «Pitty, la numeróloga»

La trama detrás del femicidio ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto sumó ahora la inesperada aparición en el expediente de Verónica Laura Asad, popularmente conocida como “Pitty, La Numeróloga”.

Este jueves, los forenses de la Morgue Judicial llevaron a cabo la autopsia al cadáver de Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima fatal del crimen perpetrado en la vivienda ubicada en la calle Morán al 5200.

El análisis preliminar realizado por los peritos de la Policía Científica reveló que el cuerpo presentaba, al menos, «40 cortes y puñaladas”, según confirmó a Infobae una fuente vinculada al expediente. El procedimiento forense será clave para determinar con exactitud cuál de todas estas heridas fue la que le causó la muerte.

Por el hecho se encuentra detenido su pareja, Walter Humberto Verón, quien figura registrado como carnicero en el sistema impositivo. Los investigadores confirmaron que el arma blanca que habría utilizado para asesinar a la mujer fue, efectivamente, un cuchillo con el típico mango blanco.

Actualmente, el presunto femicida permanece internado bajo custodia en el Hospital Vélez Sarsfield con severos cortes que se provocó él mismo, con tajos profundos en zonas como el estómago, luego de intentar quitarse la vida tras supuestamente cometer el crimen.

La carta en la escena del crimen y la pista esotérica

El juez Darío Bonanno, a cargo de la causa, tiene en sus manos una carta que el acusado dejó en la escena del crimen, lugar donde en el momento de los hechos se encontraban presentes los dos hijos de Verón, un joven de 22 años y una niña de 8.

En ese texto manuscrito, Verón se refirió a las influencias de su pareja: “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos… Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé x todos”.

El magistrado tiene por cierto que la «Pity» mencionada en la carta es Verónica Asad, la mediática figura célebre por sus columnas de predicciones, hoy convertida en empresaria con una marca de velas y que ostenta más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. La propia Asad reconoció en las últimas horas, durante una entrevista concedida a la señal A24, que conocía a la víctima.

En paralelo a esta revelación, el juzgado logró certificar que Asad había sido acusada de estafa, por supuestamente captar a personas vulnerables, en una causa radicada en el Juzgado N°31. Si bien los investigadores del femicidio de Calvo determinaron que Asad fue sobreseída en ese expediente, la existencia de esta causa previa encendió de inmediato las alarmas del juez Bonanno, quien confirmó a través de altas fuentes del caso que investigará el rol y la influencia de la numeróloga en esta trama.

Mientras tanto, la Justicia se apresta a realizar peritajes sobre los teléfonos celulares incautados y a continuar con el minucioso trabajo de rastrillaje en la escena del hecho. En los próximos días, las declaraciones de los hijos de la pareja serán una de las tantas claves para reconstruir el calvario de la víctima; en el caso de la niña, se prevé que brinde su testimonio a través del dispositivo de cámara Gesell.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.