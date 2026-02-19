Atacó a su hermana con un machete en Cipolletti: la Justicia lo imputó y le dictó prisión preventiva

La audiencia se desarrolló en el Poder Judicial de Cipolletti.

Un hombre quedó detenido con prisión preventiva tras ser acusado de agredir con un machete a una mujer en un episodio ocurrido en el barrio Obrero A de Cipolletti. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, en carácter de autor.

El hecho: discusión y heridas cortantes

Según explicó la fiscal en audiencia realizada en el Foro Penal, el ataque ocurrió el lunes 16 de febrero de 2026 cerca de las 21, en una vivienda del sector.

En medio de una discusión, el acusado —hermano de la víctima— la habría atacado con un machete, provocándole una herida profunda en el antebrazo derecho que requirió sutura y otra lesión en la zona del tórax.

Pruebas y postura de la defensa

Entre las evidencias presentadas se mencionó la denuncia radicada en la Comisaría de la Familia, el certificado médico y un informe elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI).

La defensora oficial no objetó la calificación legal, aunque cuestionó la versión fiscal al señalar que el imputado declaró que fue la mujer quien lo agredió primero.

Preventiva por riesgo de entorpecimiento

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y ordenó prisión preventiva por un mes.

La medida fue fundamentada en el riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a la cercanía de las viviendas y el vínculo familiar entre ambos.