Ataque a tiros en Fernández Oro: escaparon en moto, los detuvieron, secuestraron armas, cocaína y marihuana

Un procedimiento policial realizado este martes en Fernández Oro terminó con dos hombres detenidos e imputados por abuso de arma y tenencia ilegal, además de actuaciones federales por estupefacientes. La intervención se inició cuando la aplicación “Oro Te Acompaña” alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en calle Río Gallegos, entre Catriel y Bahía Blanca.

Testigos y rápida respuesta policial

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría 26 entrevistaron a testigos, quienes indicaron que dos ocupantes en una motocicleta tipo enduro, roja y blanca, habrían efectuado disparos frente a un domicilio y escaparon de inmediato.

Ante esta situación, se desplegó un patrullaje preventivo por el sector para dar con los sospechosos.

Interceptaron la moto y hallaron cocaína

A pocas cuadras, el personal logró interceptar un rodado de similares características con dos hombres a bordo. Durante la identificación y requisa, se incautaron seis envoltorios con sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares.

La motocicleta utilizada también fue retenida como parte de la investigación.

Allanamiento positivo: armas y cannabis

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron sujetos a directivas judiciales. Además, se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a uno de los causantes, con resultado positivo.

En el lugar se secuestró una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12, un rifle de aire comprimido, nueve plantas de cannabis sativa de aproximadamente dos metros y recortes de nylon presuntamente usados para fraccionamiento.

Imputación y causas en la Justicia provincial y federal

La Unidad Fiscal dispuso la detención e imputación por los delitos de abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego. En paralelo, la Fiscalía Federal ordenó diligencias por infracción a la Ley 23.737.

La investigación continuará para determinar responsabilidades y el origen de los elementos incautados.