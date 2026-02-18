Desarticularon una banda narco que traía droga desde Salta a la Patagonia y tenía ramificaciones en Buenos Aires

La investigación reconstruyó la ruta de la droga desde Salta hasta Chubut. Hubo detenidos, cocaína secuestrada y allanamientos.

Una organización narcocriminal con ramificaciones en distintas provincias fue desarticulada tras una serie de operativos realizados en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y el Conurbano bonaerense. La investigación permitió reconstruir la ruta de la droga desde el norte del país hasta la provincia de Chubut, donde la banda abastecía a varias ciudades.

Meses de inteligencia y una ruta desde Salta

Según el parte oficial, la pesquisa se inició a partir de una denuncia e incluyó tareas de inteligencia, seguimientos y procedimientos coordinados en distintos puntos del país.

Los investigadores determinaron que la sustancia era recolectada en Salvador Mazza, Salta; trasladada y acopiada en Lomas de Zamora, y luego enviada por vía terrestre hacia Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

El secuestro clave en el acceso norte de Comodoro

El avance decisivo se produjo en el acceso norte de Comodoro Rivadavia, donde se interceptó una camioneta Toyota Hilux que transportaba un kilogramo de cocaína oculto en un compartimiento del vehículo.

En el interior también se secuestraron 16 millones de dólares estadounidenses y el conductor fue detenido en el lugar.

Demoras en el aeropuerto y allanamientos en Buenos Aires

En paralelo, en el aeropuerto de Puerto Madryn fueron demorados el presunto proveedor y su esposa cuando intentaban abordar un vuelo.

La causa incluyó además tres allanamientos: uno en el barrio Fontana de Puerto Madryn y dos en Ingeniero Budge y Monte Grande, donde se incautaron más de $3 millones, celulares, documentación y el vehículo utilizado.

Tres detenidos a disposición de la Justicia Federal

En total, dos hombres y una mujer quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance completo de la red.