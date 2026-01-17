Buscan a un joven de 29 años en Centenario: salió en su auto y no volvió a su casa

Pedido de paradero activo en Centenario por un joven de 29 años. Foto: gentileza.

La Policía del Neuquén activó un pedido de paradero por la desaparición de Agustín Lautaro Utrero Morassutti, de 29 años, visto por última vez en la zona de chacras de Centenario. El joven se fue de su domicilio en un Fiat Cronos y desde hace cuatro días no hay novedades sobre su ubicación

La desaparición en Centenario que activó un operativo policial

El joven salió de su domicilio ubicado en un loteo de la calle rural 20. La denuncia se realizó luego de que pasaran varios días sin noticias sobre su paradero.

Según la información difundida, Utrero Morassutti se movilizaba en un Fiat Cronos patente AF97BRC. Al momento de ausentarse vestía remera negra y pantalón corto del mismo color. Hasta ahora no trascendieron otros movimientos posteriores a su salida.

La Comisaría Quinta de Centenario interviene en la búsqueda. Foto: archivo.

La Policía del Neuquén detalló que el joven mide 1,85 metros, es de tez blanca, tiene cabellos negros semilargos, ojos oscuros y contextura delgada.

Cómo aportar datos al pedido de paradero activo en Neuquén

La investigación está a cargo de la Comisaría Quinta de Centenario. Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a localizar al joven sea comunicada de inmediato al 101 o al teléfono 4891527.