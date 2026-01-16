Quisieron pasar cocaína escondida en un yogurt en una cárcel de Neuquén

El hallazgo se produjo durante una inspección en el área de víveres. Foto: gentileza.

Personal penitenciario de la Unidad de Detención 16 de Neuquén encontró droga oculta en un envase de yogur durante una inspección de rutina esta semana. El procedimiento derivó en la intervención del área antinarcóticos y en actuaciones por infracción a la ley de drogas.

Un control que terminó con intervención de antinarcóticos y secuestro de droga

Luego del hallazgo, los efectivos dieron aviso al Departamento Antinarcóticos, quien llevó adelante las tareas de rigor. Los policías constataron que el envoltorio contenía una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, según se informó.

El hecho ocurrió en la Unidad de Detención 16, ubicada sobre las calles San Martín y Martinica de Neuquén.

La sustancia incautada tenía un peso aproximado de 2,4 gramos. La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley 27.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Además de las actuaciones judiciales, se dispusieron medidas administrativas internas vinculadas al intento de ingreso de la sustancia.

Controles en cárceles de Neuquén para prevenir delitos

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera permanente en los establecimientos de detención de la provincia. Estas inspecciones incluyen el control de alimentos, pertenencias y sectores comunes de las unidades carcelarias.

Este tipo de operativos busca reforzar la seguridad interna y evitar el ingreso de elementos prohibidos. Las requisas forman parte de los protocolos habituales aplicados en todas las unidades.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de los organismos correspondientes, mientras se avanza con las diligencias previstas por la normativa vigente para este tipo de casos.