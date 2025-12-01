Escaparon por los techos y llevan 5 días prófugos: extienden a Neuquén la búsqueda de los detenidos de Cipolletti

Cinco días después de la fuga en Cipolletti, la policía aún no encuentra a los dos detenidos considerados de alto riesgo.

Cipolletti continúa bajo alerta luego de que dos detenidos considerados de alto riesgo escaparan de la comisaría Cuarta el miércoles pasado. A pesar de los operativos desplegados desde el primer momento, cinco días después de la evasión no se registran avances concretos sobre el paradero de los fugitivos.

La búsqueda se extendió a zonas rurales, barrios periféricos y localidades cercanas, pero hasta ahora no hubo resultados positivos. Vecinos reconocen que la ausencia de indicios firmes preocupa, especialmente por el perfil delictivo de uno de los evadidos, imputado recientemente por un homicidio en Cipolletti.

La fuga: una maniobra rápida y aún sin explicación oficial

Según las primeras reconstrucciones, la evasión ocurrió en cuestión de minutos durante la tarde del miércoles. Carlos David “Peke” Peña, de 23 años, y Martín Emanuel Kovalow, de 29, lograron romper el candado de una reja interna del calabozo y acceder al patio de la comisaría. Desde allí treparon al techo y escaparon hacia un descampado ubicado sobre calle Roca.

El mecanismo exacto con el que vulneraron la seguridad continúa bajo investigación. No se difundieron aún detalles sobre eventuales fallas en la vigilancia ni sobre la cantidad de personal presente al momento de la evasión. Apenas se detectó la fuga, se activó un operativo cerrojo que se mantiene vigente en toda la región.

Cinco días sin rastros: operativos en Neuquén y nuevas hipótesis

Durante el fin de semana, la policía realizó diligencias en Neuquén capital, donde se presume que pudieron haberse refugiado los fugitivos. Sin embargo, ningún procedimiento arrojó resultados positivos.

Las autoridades no descartan que Peña y Kovalow estén recibiendo apoyo externo para evitar ser ubicados, lo que explicaría la ausencia de rastros a casi una semana de la fuga. También analizan movimientos telefónicos, registros de cámaras urbanas y testimonios aportados desde distintos barrios.

Todo sigue en investigación y la información se maneja con cautela por razones operativas, aunque el tiempo transcurrido sin novedades incrementa el riesgo.

Quiénes son los fugitivos: descripciones oficiales

La policía difundió las características físicas de ambos hombres para facilitar su identificación por parte de la población.

Martín Emanuel Kovalow (29): vestía un short oscuro y estaba con el torso descubierto; cabello negro ondulado; tez blanca; 1,90 m de altura.

Carlos David “Peke” Peña (23): llevaba una bermuda de jean celeste claro; cabello oscuro lacio; tez trigueña; 1,80 m de altura; tatuaje frontal visible en el cuello y otro en la zona pectoral.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía no tomar contacto directo en caso de verlos y comunicarse de inmediato con el 911.

El antecedente de “Peke” Peña: imputado por el homicidio de Bruno Antical

Peña fue imputado en septiembre por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, de 17 años, ocurrido en el barrio Costa Sur. La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo había admitido los cargos presentados por la fiscalía y ordenado su prisión preventiva por cuatro meses ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De acuerdo con la acusación del fiscal Martín Pezzetta, Peña interceptó a la víctima durante la madrugada del 6 de septiembre y le aplicó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. El joven murió en el lugar por un traumatismo craneoencefálico grave.

La causa incluye testimonios de vecinos, un conflicto previo vinculado al consumo y compra de drogas, registros de cámaras de seguridad y un audio captado en la zona. Se trata de una investigación en curso en la que Peña era el principal sospechoso.

Investigación en curso y pedido de colaboración ciudadana

La policía continúa con rastrillajes y operativos móviles en Cipolletti, en sectores rurales y en localidades limítrofes. Las autoridades mantienen la alerta activa y piden que cualquier información sea comunicada a las fuerzas de seguridad.

Para la fiscalía y la policía provincial, recuperar la ubicación de los detenidos se volvió prioritario, especialmente ante el riesgo procesal que representa Peña y los antecedentes de Kovalow.