Imputaron al «Peke» Peña como autor del homicidio de Bruno Antical, en Cipolletti

La audiencia de formulación de cargos se hizo este jueves, en Cipolletti. (foto gentileza MPF)

Un conflicto que se originó por el consumo y la compra de drogas al menudeo y un robo desencadenaron supuestamente el homicidio de Bruno Joaquín Antical.

Esa es una de las hipótesis que el fiscal Martín Pezzetta reveló este jueves en la audiencia de formulación de cargos contra Carlos David Peña, alias el “Peke”, al que le atribuyó haber sido el autor del homicidio de Antical. El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Costa Sur de Cipolletti.

La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo admitió los cargos formulados por la fiscalía y habilitó que se investigue el homicidio durante cuatro meses. También, le impuso al sospechoso la prisión preventiva durante ese plazo.

Consideró que si el imputado recuperaba la libertad podía entorpecer el avance de la investigación, porque casi los testigos viven en el mismo sector. También, el fiscal advirtió que el sospechoso huyó tras cometer el ataque contra la víctima, que tenía 17 años.

Cómo ocurrió el homicidio, según la fiscalía

Pezzetta relató que el hecho que le atribuye a Peña ocurrió el 6 de septiembre último alrededor de las 5, en el barrio Costa Sur, en el sector de ingreso sobre la calle Raúl Labraña, a la altura de la vivienda 50.

Indicó que Peña aguardó en ese lugar el paso de Antical, con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de estupefacientes.

Contó que Peña, junto con otra persona que no ha podido ser identificada, interceptó a Antical. Tras una discusión, el sospechoso le aplicó un golpe directo en la cabeza del joven, con la intención de darle muerte, según la teoría de la fiscalía.

Peña golpeó a la víctima con un elemento contundente en la región temporal izquierda. Antical sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que generó una hemorragia interna que provocó su muerte inmediata. Dijo que el sospechoso tras cometer la agresión letal se dio a la fuga y se deshizo del arma homicida. Pezzetta calificó de manera provisoria el hecho imputado a Peña como un homicidio simple.

Las pruebas recolectadas

Comentó que un vecino encontró a Antical muerto, tirado en la calle, en el ingreso Labraña. El joven estaba boca abajo. Llamó a otro habitante del barrio que avisó a la Policía.

Indicó que el vecino que halló el cuerpo sin vida, había sufrido el robo de una moto una semana atrás, que fue encontrada en el domicilio de Peña. Dijo que el vecino recuperó su moto en esa vivienda, lo que originó un conflicto entre Antical y Peña, que se reprocharon mutuamente que el damnificado haya encontrado la moto.

Por eso, comentó que Antical se había mudado a un domicilio de un familiar en la Isla Jordán, a raíz del conflicto.

Pezzetta mencionó a todos los testigos que declararon y otras pruebas para sostener la imputación, como el informe preliminar de la autopsia. Señaló que todo se corrobora con una filmación de una cámara de seguridad que muestra el lugar donde se compra droga.

El fiscal sostuvo que Antical fue a comprar drogas a las 4.48 al domicilio mencionado, según el registro de la cámara. Dijo que a las 5.02 del 6 de septiembre pasado esa misma cámara que, si bien no capta el momento del hecho, registró un audio «y se escucha los gritos ¡pará, pará!», destacó el fiscal, que entiende que esa es la voz de la víctima.

Aseveró que en ese audio se escuchan ladridos de perros y un grito de una mujer que no ha sido identificada todavía. Y destacó las declaraciones de testigos que ubicaron al sospechoso en el lugar donde ocurrió el homicidio.

La madre de la víctima se constituyó en querellante, y su abogado Darío Ottonello adhirió a la formulación de cargos de la fiscalía.

Los cuestionamientos de la defensa

El defensor público Rodrigo Martín no se opuso a la formulación de cargos, pero advirtió que la fiscalía tiene por ahora solo prueba indiciaria.

Puso en duda que Peña sea el autor del homicidio y la fiabilidad de los testigos que declararon ante la fiscalía en la investigación preliminar. También, objetó un video que aportó la fiscalía como evidencia porque advirtió que el imputado no está en esa filmación.

El defensor cuestionó el audio de la filmación que Pezzetta mencionó como una prueba para acreditar la imputación. Martínez objetó el móvil que la fiscalía expuso por el robo de una moto. Insistió que hubo más personas al momento que ocurrió la agresión que mató a la víctima.

El fiscal pidió seis meses de prisión preventiva para el imputado para neutralizar los riesgos procesales. La defensa se opuso y señaló que el sospechoso no intentó escapar de la Justicia y compareció apenas fue notificado de la orden de detención. Destacó que su asistido no tiene antecedentes penales.

Peña se entregó el miércoles a la Justicia tras varios allanamientos en domicilios de familiares, que le avisaron que la Policía lo buscaba.

Tras escuchar al fiscal y al defensor, la magistrada dispuso imponerle a Peña cuatro meses de prisión preventiva.