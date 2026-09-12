Asesinaron a un reconocido piloto de carreras y sospechan de su exsuegro

Un reconocido piloto de carreras de 42 años fue encontrado asesinado en la ciudad misionera de Puerto Iguazú y la Justicia sospecha de su exsuegro como presunto autor del crimen.

Mataron de un balazo a un piloto de automovilismo y detuvieron a su exsuegro

Se trata de Alfredo Wielbel, un empresario hotelero que falleció producto de un disparo de arma de fuego (una pistola calibre 9 milímetros) en un predio ubicado sobre la avenida República Argentina y Pancho Ramírez, dentro de la zona industrial de Iguazú, según informaron medios locales.

Luego de recibir un llamado en el 911, personal de la Unidad Regional V concurrió a la escena y corroboró el deceso de la víctima, quien participaba del Zonal Misionero del Automovilismo.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, las autoridades apuntan contra el exsuegro de Wielbel como principal sospechoso: Ángel S., de 82 años.

El Juzgado de Instrucción N.º 3 de Posadas caratuló el hecho como homicidio e investigaba las circunstancias del caso, supuestamente desencadenado por una discusión entre el damnificado y el anciano.

El piloto participó en el rally, en el TC 4000 Misionero y en el Procar 4000, donde compitió en la Clase B.

El 5 de octubre de 2014, debutó en el Autódromo de Oberá con la Chevy que le regaló Guillermo Guidi, uno de sus amigos con el que fundó el Iguazú Competición.

Además, en Posadas obtuvo su primer podio al finalizar tercero en la segunda final, al tiempo que su última victoria fue el 29 de agosto de 2023 en la capital misionera junto a Stéfano «Fefo» Di Palma, hijo de José Luis Di Palma y nieto del difunto campeón de TC 2000 y Turismo Carretera, Luis Rubén Di Palma.

NA