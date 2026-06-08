Qué cocinar esta semana: menú día por día del 8 al 12 de junio por el chef Roberto Montiel

Una nueva semana con las recetas más fáciles y sabrosas que tenemos para ofrecerte. La sugerencia, por estos días, es del chef ejecutivo Roberto Montiel con platos que desbordan sabor a cocina casera. No hay excusas para no prepararlos. Todos tienen ingredientes simples, que se consiguen sin problema. Entonces, a encender las hornallas y a disfrutar.

Roberto Montiel, chef ejecutivo.



Listado de compras

5 pechugas de pollo

4 bifes de bondiola de cerdo

500 g penne rigatte

1 lata atún en aceite

800 g lomos de merluza

1 lata almejas al natural

3 cebollas

6 dientes de ajo

jengibre fresco

2 limones

3 yogures naturales griegos

cilantro en polvo

comino en polvo

cilantro fresco

3 paltas grandes maduras

250 gr crema de leche

1 jerez

4 tomates

vino blanco seco

perejil fresco

1 cubo de caldo vegetal

2 cubos de caldo de ave

curry en polvo

orégano

semillas de comino

champiñones frescos o lata

100 g panceta

1 zanahoria

1 rama de apio

400 g puré de tomate

1 huevo

pan rallado

LUNES: Escalopes de bondiola de cerdo con setas



Ingredientes (para 4 personas):

– 4 bifes bondiola de cerdo

– 200 g champiñones

– 100 g panceta

– 1 zanahoria

– 1 rama de apio

– 1 cebolla

– 1 diente de ajo

– 400 g puré de tomate

– 1 huevo

– pan rallado

– 6 cucharadas de aceite

– ½ vaso vino blanco seco



Preparación

1. Sofreír, en dos cucharadas de aceite, el diente de ajo y las verduras cortadas en trozos irregulares. Añadir la panceta a dados y dejar cocinar hasta que la panceta este bien dorada.

2. Agregar los champiñones bien limpios y cortados a láminas. Bañar con el vino blanco y, una vez evaporado, añadir el puré de tomate. Cocinar durante 20 minutos.

3. Pasar las escalopes; primero por huevo batido y luego por pan rallado. Salpimentar y freír en aceite caliente.

4. Servir las escalopas cubiertas con la salsa de setas y muy calientes.

MARTES: Merluza al curry fit



Ingredientes (para 4 personas)

– 800 g lomos de merluza

– 2 yogures griegos sin sabor

– 1 cebolla picada

– 2 dientes de ajo

– 1 cucharadita de curry en polvo

– 1 pizca de orégano

– ½ cdita. semillas de comino

– aceite



Preparación

1. Disponer los lomos de merluza en una fuente que pueda ir al horno y verter uno de los yogures por encima. Aplastar los dientes de ajo y mezclar con el curry, la cebolla picada y el orégano. Salpimentar y esparcir la mezcla por encima del pescado.

2. Calentar aceite en una sartén, que no este muy caliente para echar las semillas de comino y tostarlas. Añadir el otro yogur y dejar cocinar, a fuego suave, 2 minutos. Echar sobre el pescado.

3. Llevar la fuente a horno a 190º C y cocinar, a fuego moderado, durante 20 minutos. Servir caliente.

MIÉRCOLES: Penne rigatte con atún



Ingredientes (para 4 personas)

– 500 g penne rigatte

– 150 g atún en aceite

– 1 lata almejas al natural

– 4 tomates pelados

– 1 vaso vino blanco seco

– 3 cdas. aceite de oliva

– 2 dientes de ajo

– perejil

– 1 cubo de caldo vegetal



Preparación

1. Sofreír un diente de ajo aplastado en el aceite. Añadir los tomates pelados y picados. Bañar con el vino hasta que se evapore al alcohol y agregar la pastilla de caldo desmenuzada. Cocinar durante 30 minutos.

2. Agregar a la salsa de tomate las almejas, un picadillo de ajo y perejil y el atún desmenuzado. Mezclar bien y apagar el fuego.

3. Hervir la pasta en abundante agua salada, escurrirla cuando esté al dente. Verter en una fuente y condimentar con la salsa preparada. Aliñar con un poco de aceite, mezclar y servir.

JUEVES: Sopa crema de palta guatemalteca



Ingredientes (para 4 personas)

– 3 paltas grandes maduras

– 1 litro caldo de ave

– 1 pechuga de pollo deshuesada

– 250 g crema de leche

– 1 copita de jerez



Preparación

1. Cortar las paltas en dos, quitarles el hueso y toda la pulpa con una cuchara. Colocar la pulpa en un recipiente alto y batirla. Añadir la crema y remover hasta que quede bien mezclado.

2. En una olla, al fuego, poner el caldo de ave y añadirle la pechuga de pollo cortada a trozos, salpimentar. Cuando la pechuga esté cocida, retirar la olla del fuego.

3. Agregar al caldo la mezcla de palta y crema. Volver a colocar al fuego y añadir el jerez, corregir la sal y la pimienta blanca pimienta, si tienen. Mantener unos minutos más y servir acompañada con pan tostado.

VIERNES: Brochets de pollo a las especias



Ingredientes (para 4 personas)

– 4 pechugas de pollo

– 1 cebolla

– 1 diente de ajo

– 20 g jengibre fresco

– 2 cdas. zumo de limón

– 100 ml yogur natural griego

– ½ cda. cilantro en polvo

– ½ cda. comino en polvo

– 2 cdas. cilantro picado

– 1 cdita. sal



Preparación

1. Cortar las pechugas de pollo en láminas. Pelar la cebolla y el ajo, triturar y poner en un cuenco grande. Añadir el jengibre pelado y rallado, el zumo de limón, el yogur, las especias y la sal. Mezclar bien.

2. Incorporar al cuenco el cilantro picado y las láminas de pechuga. Bañar bien el pollo en la salsa y dejar marinar durante unas 2 horas en la heladera.

3. Enrollar las láminas de pechuga y ensartar en palitos de brochets. Asarlas en la parrilla o el grill del horno de 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta con frecuencia. Servir calientes, acompañadas de limón y rodajas de pepino bien finas.