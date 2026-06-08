Qué cocinar esta semana: menú día por día del 8 al 12 de junio por el chef Roberto Montiel
Elaboraciones imperdibles, fáciles de hacer y con ingredientes que podemos conseguir sin dificultad. Hacelas y después contanos.
Una nueva semana con las recetas más fáciles y sabrosas que tenemos para ofrecerte. La sugerencia, por estos días, es del chef ejecutivo Roberto Montiel con platos que desbordan sabor a cocina casera. No hay excusas para no prepararlos. Todos tienen ingredientes simples, que se consiguen sin problema. Entonces, a encender las hornallas y a disfrutar.
Listado de compras
- 5 pechugas de pollo
- 4 bifes de bondiola de cerdo
- 500 g penne rigatte
- 1 lata atún en aceite
- 800 g lomos de merluza
- 1 lata almejas al natural
- 3 cebollas
- 6 dientes de ajo
- jengibre fresco
- 2 limones
- 3 yogures naturales griegos
- cilantro en polvo
- comino en polvo
- cilantro fresco
- 3 paltas grandes maduras
- 250 gr crema de leche
- 1 jerez
- 4 tomates
- vino blanco seco
- perejil fresco
- 1 cubo de caldo vegetal
- 2 cubos de caldo de ave
- curry en polvo
- orégano
- semillas de comino
- champiñones frescos o lata
- 100 g panceta
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
- 400 g puré de tomate
- 1 huevo
- pan rallado
LUNES: Escalopes de bondiola de cerdo con setas
Ingredientes (para 4 personas):
– 4 bifes bondiola de cerdo
– 200 g champiñones
– 100 g panceta
– 1 zanahoria
– 1 rama de apio
– 1 cebolla
– 1 diente de ajo
– 400 g puré de tomate
– 1 huevo
– pan rallado
– 6 cucharadas de aceite
– ½ vaso vino blanco seco
Preparación
1. Sofreír, en dos cucharadas de aceite, el diente de ajo y las verduras cortadas en trozos irregulares. Añadir la panceta a dados y dejar cocinar hasta que la panceta este bien dorada.
2. Agregar los champiñones bien limpios y cortados a láminas. Bañar con el vino blanco y, una vez evaporado, añadir el puré de tomate. Cocinar durante 20 minutos.
3. Pasar las escalopes; primero por huevo batido y luego por pan rallado. Salpimentar y freír en aceite caliente.
4. Servir las escalopas cubiertas con la salsa de setas y muy calientes.
MARTES: Merluza al curry fit
Ingredientes (para 4 personas)
– 800 g lomos de merluza
– 2 yogures griegos sin sabor
– 1 cebolla picada
– 2 dientes de ajo
– 1 cucharadita de curry en polvo
– 1 pizca de orégano
– ½ cdita. semillas de comino
– aceite
Preparación
1. Disponer los lomos de merluza en una fuente que pueda ir al horno y verter uno de los yogures por encima. Aplastar los dientes de ajo y mezclar con el curry, la cebolla picada y el orégano. Salpimentar y esparcir la mezcla por encima del pescado.
2. Calentar aceite en una sartén, que no este muy caliente para echar las semillas de comino y tostarlas. Añadir el otro yogur y dejar cocinar, a fuego suave, 2 minutos. Echar sobre el pescado.
3. Llevar la fuente a horno a 190º C y cocinar, a fuego moderado, durante 20 minutos. Servir caliente.
MIÉRCOLES: Penne rigatte con atún
Ingredientes (para 4 personas)
– 500 g penne rigatte
– 150 g atún en aceite
– 1 lata almejas al natural
– 4 tomates pelados
– 1 vaso vino blanco seco
– 3 cdas. aceite de oliva
– 2 dientes de ajo
– perejil
– 1 cubo de caldo vegetal
Preparación
1. Sofreír un diente de ajo aplastado en el aceite. Añadir los tomates pelados y picados. Bañar con el vino hasta que se evapore al alcohol y agregar la pastilla de caldo desmenuzada. Cocinar durante 30 minutos.
2. Agregar a la salsa de tomate las almejas, un picadillo de ajo y perejil y el atún desmenuzado. Mezclar bien y apagar el fuego.
3. Hervir la pasta en abundante agua salada, escurrirla cuando esté al dente. Verter en una fuente y condimentar con la salsa preparada. Aliñar con un poco de aceite, mezclar y servir.
JUEVES: Sopa crema de palta guatemalteca
Ingredientes (para 4 personas)
– 3 paltas grandes maduras
– 1 litro caldo de ave
– 1 pechuga de pollo deshuesada
– 250 g crema de leche
– 1 copita de jerez
Preparación
1. Cortar las paltas en dos, quitarles el hueso y toda la pulpa con una cuchara. Colocar la pulpa en un recipiente alto y batirla. Añadir la crema y remover hasta que quede bien mezclado.
2. En una olla, al fuego, poner el caldo de ave y añadirle la pechuga de pollo cortada a trozos, salpimentar. Cuando la pechuga esté cocida, retirar la olla del fuego.
3. Agregar al caldo la mezcla de palta y crema. Volver a colocar al fuego y añadir el jerez, corregir la sal y la pimienta blanca pimienta, si tienen. Mantener unos minutos más y servir acompañada con pan tostado.
VIERNES: Brochets de pollo a las especias
Ingredientes (para 4 personas)
– 4 pechugas de pollo
– 1 cebolla
– 1 diente de ajo
– 20 g jengibre fresco
– 2 cdas. zumo de limón
– 100 ml yogur natural griego
– ½ cda. cilantro en polvo
– ½ cda. comino en polvo
– 2 cdas. cilantro picado
– 1 cdita. sal
Preparación
1. Cortar las pechugas de pollo en láminas. Pelar la cebolla y el ajo, triturar y poner en un cuenco grande. Añadir el jengibre pelado y rallado, el zumo de limón, el yogur, las especias y la sal. Mezclar bien.
2. Incorporar al cuenco el cilantro picado y las láminas de pechuga. Bañar bien el pollo en la salsa y dejar marinar durante unas 2 horas en la heladera.
3. Enrollar las láminas de pechuga y ensartar en palitos de brochets. Asarlas en la parrilla o el grill del horno de 8 a 10 minutos, dándoles la vuelta con frecuencia. Servir calientes, acompañadas de limón y rodajas de pepino bien finas.
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