Caso Sheila: la mamá criticó a la policía y dijo que podrían haberla matado por celos

La madre de Sheila Ayala, la niña de 10 años que fue asesinada en el distrito bonaerense de San Miguel, planteó hoy la posibilidad de que el crimen se haya producido por los “celos” que, según dijo, provocaba la niña en sus tíos.

Leonela Ayala, tía de la nena y detenida junto a su esposo por el crimen, le tenía “celos” a la nena porque siempre llegaba a la casa de su padre “con ropas nuevas y cosas que ella capaz que no podía darle a su propia hija”, sostuvo Yanina, madre de la víctima.

También aseguró que no cree en el testimonio de Leonela Ayala ante el fiscal del caso, en el que aseguró que no estuvo presente en el momento en el que supuestamente su esposo, Fabián González Rojas, mataba a la nena. “Ella estuvo en todo momento con su marido. La tía no se puede desligar del crimen”, expresó la madre en diálogo con la prensa.

Además, consideró que la mujer detenida es una “cínica”, por haber salido en la televisión, junto a su marido, como acongojada por la desaparición de la niña. “Si hay un Dios justo, la van a pagar”, remarcó Yanina, en tanto pidió que investiguen a la actual pareja del padre de Sheila, ya que consideró que pudo haber “cómplices” en el brutal crimen de su hija.