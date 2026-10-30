Encontraron muertos a una pareja y sus tres hijos en Merlo: investigan un posible triple homicidio seguido de suicidio

Una mujer de 41 años, su pareja y los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años, fueron encontrados sin vida este viernes en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el hombre habría asesinado a su familia y luego se habría quitado la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44. Los tres menores tenían 10, 12 y 14 años. Según se informó, todos eran de nacionalidad venezolana.

El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400. La situación llamó la atención luego de que Rivero Mejías no se presentara a trabajar y dejara de responder los llamados telefónicos.

Ante la falta de comunicación, un compañero de trabajo se acercó hasta el domicilio. Como nadie respondió a la puerta, se asomó por una ventana y observó los cuerpos en el interior de la vivienda. Inmediatamente, dio aviso al 911.

Qué encontraron los investigadores en la vivienda

De acuerdo con fuentes policiales, los cinco integrantes de la familia estaban en una misma habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Junto al cuerpo de Soihit Meza, quien tenía una única lesión, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz. Las primeras pericias indican que el hombre habría disparado contra su pareja y los tres niños antes de suicidarse.

Los investigadores observaron que el hombre presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que las otras cuatro víctimas tenían dos heridas cada una. Las autopsias buscarán determinar la secuencia de los hechos y establecer el momento de las muertes.

Vecinos escucharon disparos durante la madrugada

Según los primeros testimonios, vecinos del barrio habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. Al ser consultados por la prensa, evitaron brindar mayores precisiones sobre la familia, que aparentemente llevaba poco tiempo en la zona.

La pareja y sus hijos se habían mudado recientemente desde Marcos Paz.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, mientras que las autopsias serán determinantes para reconstruir las circunstancias del hecho.