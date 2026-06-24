Choque fatal en la costa de Chubut: murió una mujer y dos personas fueron hospitalizadas este miércoles

Un trágico choque ocurrió en la costa de Chubut este miércoles 24 de junio. Producto de una fuerte colisión entre dos vehículos, una mujer murió mientras que otras dos personas debieron ser hospitalizadas.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:30, sobre la ruta que conecta la ciudad con la Playa Magana, entre el puesto del Gauchito Gil y el puente de El Elsa.

Según precisó el jefe de Bomberos Voluntarios de Rawson, Mariano Izquierdo, en contacto con FM El Chubut, el incidente fue protagonizado por un Chevrolet Cruze y un Fiat Palio, en donde viajaban dos personas en cada uno.

Ambos rodados circulaban en direcciones opuestas cuando «uno de los vehículos fue impactado del lado lateral».

Producto del impacto, el conductor del Fiat quedó atrapado dentro del vehículo, mientras que la mujer que iba en el asiento del acompañante murió. La víctima fatal tenía 44 años.

Foto: Gentileza El Chubut.

Bomberos dispuso el uso de herramientas hidráulicas para liberar a la persona atrapada. Después, junto a la mujer que iba en el otro vehículo, ambos fueron trasladados al hospital local. Por el momento, se desconoce cuál es su estado de salud.

Qué se sabe del choque fatal en la costa de Chubut

Por el fatal accidente intervino el fiscal general Leonardo Cheuquemán, personal de Científica, Bomberos y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, informó Diario Jornada.

Si bien la mecánica del siniestro se encuentra bajo investigación, las autoridades señalaron que las condiciones climáticas pudieron haber influido: “Seguramente la oscuridad, la lluvia y el alto tránsito a esa hora antes del ingreso a las escuelas habrá sido una mezcla de factores que contribuyeron para que se produzca el siniestro”, manifestó Izquierdo.