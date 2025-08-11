Comenzaron los derribos de propiedades que fueron usadas para vender droga en Neuquén

En un operativo inédito, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, junto a al municipio de la capital, concretaron el primer derribo de una propiedad que fue utilizada como casa de venta de droga. El lugar, ubicado sobre la calle Río Pulmarí del barrio Gran Neuquén, había sido judicializado tras haberse confirmado que allí operaba parte de una red narcocriminal.

Durante el procedimiento el fiscal general José Gerez encabezó junto al intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el jede del Departamento de Antinarcóticos de la Policía, Nelson Peralta; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; y el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, el derribo del primer punto de venta de drogas detectado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) desde que los delitos de microtráfico comenzaron a investigarse en el ámbito provincial, hace cinco meses.

El derribo se realizó este lunes en el barrio Gran Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

La demolición se realizó en una vivienda ubicada sobre la manzana 13, lote 15, que había sido marcada por vecinos mediante denuncias anónimas a través del código QR del MPF y de la aplicación “Neuquén te cuida”. El procedimiento estuvo a cargo de la subsecretaría de Limpieza Urbana del municipio, con apoyo de la Policía provincial que custodió la zona. El propietario del terreno autorizó la medida.

“Sin dudas estamos en un día histórico: este es el primer derribo que hacemos de un lugar que era utilizado para vender drogas”, afirmó Gerez quien además dijo que «con esta medida se acabaron los delitos conexos asociados al lugar, como la venta de artículos robados y presencia de armas de fuego».

El intendente Mariano Gaido, el fiscal General José Gerez y el jefe de ministros Juan Luis Ousset. Foto Cecilia Maletti

El máximo representante del Ministerio Público Fiscal recordó que la acción forma parte del plan estratégico para combatir el microtráfico que fue apoyado con la decisión política del gobernador Rolando Figueroa. Gerez remarcó también el compromiso de los municipios que firmaron el 1 de abril un convenio por el cual se comprometen a colaborar con la difusión del código QR de denuncias anónimas, la utilización de hornos crematorios en los cementerios y la puesta a disposición de cámaras de seguridad que manejan las ciudades. «Lo que hicimos hoy, sin la ayuda de la municipalidad de Neuquén no podía realizarse, por eso destaco la buena disposición de Mariano (Gaido) quien aportó la maquinaria y personal para destruir este espacio que solo generaba daño», expuso.

“Nosotros dijimos que íbamos a ir contra quienes venden drogas y a neutralizar los puntos de venta. Es muy importante, porque muchas veces detenemos personas, pero el lugar sigue funcionando”, subrayó.

El jefe de fiscales adelantó que próximamente se realizarán demoliciones en Centenario y San Martín de los Andes, donde ya se identificaron inmuebles utilizados con el mismo fin.

Autoridades del MPF, Policía, municipio y Ejecutivo provincial fueron parte del primer derribo. Foto: Cecilia Maletti

Allanamiento y pruebas



El lugar había sido allanado a fines de julio por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.

Durante el operativo, se secuestraron 22 envoltorios de nylon con cocaína, tres balanzas digitales, dinero en efectivo, un rifle carabina calibre 22 y municiones.

Dos personas que ocupaban la casilla fueron imputadas por la fiscal Eugenia Titanti por tenencia de estupefacientes para su comercialización y tenencia de arma de fuego. Tras el procedimiento, el inmueble fue clausurado para frenar la actividad ilícita, avanzar en la investigación sobre su propietario y resguardar el bien.