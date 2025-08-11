«Irreparable pérdida»: la despedida a la joven policía víctima de un presunto femicidio en Neuquén

El oeste de Neuquén se transformó en el escenario de un hecho que conmueve a la región. Una mujer de 27 años, agente de Policía, fue encontrada muerta en su casa y la Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio. Su pareja está detenido. Y las redes sociales se colmaron de despedidas.

Desde la Policía hablaron al respecto y despidieron a la joven agente. En este sentido manifestaron el «profundo pesar» por la muerte de la joven y remaron que acompañan a sus familiares y amigos en «tan irreparable pérdida».

Diez puntos clave del caso que investiga el presunto femicidio de una joven policía en Neuquén

La víctima fue identificada como Deyanira Aylén Vázquez, de 27 años, agente de la Policía de Neuquén. Prestaba servicio en la comisaría Tercera y no se presentó a su turno laboral, lo que motivó la búsqueda. Vecinos escucharon gritos y discusiones alrededor de las 6 de la mañana en su domicilio de Melipal. La encontraron muerta en la cama, con su arma reglamentaria en la mano derecha y el cuerpo cubierto. El lugar presentaba desorden, vidrios rotos y manchas hemáticas; hallaron proyectiles en el colchón. Constataron constató un disparo a «corta distancia» en el pecho y una lesión lumbar. Su pareja, de 26 años, fue detenida con lesiones en el rostro. Permanece alojada en la comisaría 21 a la espera de una eventual imputación. Testigos indicaron que la pareja había salido a un boliche, donde comenzaron las peleas. La fiscal Guadalupe Inaudi ordenó pericias, allanamiento y análisis de cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como presunto femicidio y se esperan los resultados de la autopsia.

La Fiscalía informó que en las próximas horas se definirá la situación procesal del detenido. Mientras tanto, la comunidad policial y los vecinos de Neuquén esperan respuestas frente a un hecho que, por su violencia y contexto, golpea de lleno a la seguridad provincial.