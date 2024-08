Crimen del empresario en Santa Cruz: «Voy a contar la verdad», confesó el suboficial acusado

Un suboficial del Ejército confesó haber matada a Nelson Ariel Romero, un empresario de Santa Cruz desaparecido desde el 19 de agosto. Su cuerpo fue hallado semienterrado el viernes.

El acusado es José Daniel Cabrera Gallardo, quien ya estaba detenido después del hallazgo de manchas de sangre en su casa.

Si bien al principio negó su participación, Cabrera Gallardo reconoció en las últimas horas ante su abogado que era el responsable del crimen. Ahora las autoridades deberán determinar el vínculo y los motivos detrás del asesinato.

«Había cosas que no encajaban en sus primeras declaraciones. No era lógico lo que me relataba a mí y lo que dijo en la indagatoria«, explicó el abogado del detenido, Jorge Trevotich, a ADN Sur.

Romero había sido visto por última vez el lunes 19 de agosto cuando salió de su casa junto a su perro en una camioneta Ford Ranger blanca. Un día después, la Policía encontró el vehículo, el cual tenía las ventanas rotas.

Como parte de los operativos de búsqueda, se realizaron varios allanamientos que arrojaron como principal sospechoso a Cabrera Gallardo. En su casa encontraron manchas de sangre que pertenecían a Romero y tenía varias pertenencias del empresario.

El suboficial quedó detenido y brindó información clave a la Policía de Santa Cruz para hallar el cuerpo. De esa manera, personal policial encontró el cadáver en la tarde del viernes en un terreno en el barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos.

“Cuando estaban haciendo el rastrillaje se vio un montículo que parecía vegetación silvestre, una mata. Pero al acercarse estaba semienterrado el cuerpo, porque se veía un rostro”, explicó el vocero policial Elbio Ramírez.

Crimen de un empresario desaparecido en Santa Cruz: qué reveló la autopsia

Este sábado se concretó la autopsia del cuerpo de Romero, que confirmó como causa de muerte una «hemorragia intracerebral por proyectil de arma de fuego», es decir que una bala le ingresó en su cabeza informó La Opinión Austral.

El resultado, de tipo preliminar, reveló detalles además sobre la mecánica del crimen, desde el tipo de lesiones hasta el arma que se utilizó para cometerlo, información que ahora se incorporó al expediente.