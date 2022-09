Denuncian que fueron estafados con terrenos que no se podían vender

La necesidad habitacional y la tentación de una inversión “segura” hace que muchas personas todavía avancen en la compra de terrenos y propiedades que no están en condiciones de ser vendidas y pierdan todos sus ahorros. Este es el caso de un grupo de compradores que reclama la devolución del dinero y otros bienes que entregaron para la adquisición de parcelas en el loteo Las Piedras II en Plottier que no se podían vender porque pertenecen a un dueño que nunca se enteró que estaban ofreciendo su tierra.

Un intermediario, un juicio de usucapión por las tierras que antes eran una chacra, un hombre con un poder de venta, el dueño real de las tierras en Buenos Aires, acusaciones cruzadas, entregas iniciales de cientos de miles de pesos, algunas en dólares (u$s5.999), cesión de un vehículo… Y en el medio la ilusión de varias familias.

Hace varios meses comenzaron a ofrecerse cotizados terrenos a pocos metros de la Ruta 22, frente a la terminal de ómnibus de Plottier. Eran terrenos de unos 600 metros cuadrados, a 2,5 millones de pesos.

La tentadora oferta de poder pactar una entrega y varias cuotas, cautivó a posibles compradores, que luego de promesas de una rápida y segura escrituración, e intercambiar modelos de preacuerdos y reserva con el intermediario Mauro Rojas, avanzaron con varias operaciones.

“Nos mostraron papeles en los que parecía que estaba todo bien, pero de repente empezamos a notar problemas. El intermediario ya no aparecía, le mandábamos mensajes y no respondía. Averiguamos más a fondo y resulta que esas tierras no se podían vender porque tenían un dueño que vive en Buenos Aires. Ya habíamos entregado un montón de plata e incluso una de las compradoras le transfirió un vehículo”, comentó Diego Bravo, que junto a Ximena Gonzalez Campos, Romina Funes y Facundo Daniel Leiva, son parte de los damnificados.

Rojas les reconoció la irregularidad con las tierras e iniciaron una serie de negociaciones para compensar el daño pero nunca se llegó a un acuerdo. Según los denunciantes, porque el comprador nunca terminó de plasmar una oferta concreta.

“Nos ofreció unos terrenos en Junín de los Andes, nos dijo que nos quedarámos tranquilos porque esos sí estaban en condiciones de ser escriturados, pero cuando nos teníamos que juntar a firmar, volvió a desaparecer”, comentaron los denunciantes.

El descargo del vendedor

Río Negro se comunicó con el vendedor quien dijo sentirse también una víctima de la operación fallida, y responsabilizó de todo lo ocurrido a Sergio Daniel Guardia, quien tenía a su cargo un poder para administrar el lugar.

“Soy vendedor, me dedico a lo que es venta…Yo hice todas las averiguaciones pertinentes y realmente Guardia tiene los derechos veinteañales sobre la tierras, al margen de que figuraba en rentas, en catastro. Realmente yo hice todas las averiguaciones y en base a eso me puse a trabajar como vendedor”, relató Rojas.

Luego continuó: “Se vendieron varios lotes, se generaron varias operaciones, se firmaron boletos, se hizo el negocio. Simple, muy simple, muy acotado. Pero ahora Sergio Daniel Guardia tiene que responder ante estos danmificados, yo también voy a tomar medidas contra Daniel porque, hice todas las averiguaciones pertinentes, y mi juicio me dio que si, que era factible poder vender”.

Rojas reconoció ser un “partícipe” de la operación y que ofreció un resarcimiento pero “no se llegó a ningún arreglo” a pesar de no sentir que sea el responsable final. “Sí soy un partícipe porque fui vendedor, pero en pocas palabras, a mi me vieron la cara y se terminó desarrollando toda esta situación”.

“Yo tengo todos los chats, todos los audios en donde Sergio Daniel Guardia corre con la totalidad de las responsabilidades al margen de ser el firmante del boleto, por ende el propietario, por ende el último eslabón en la cadena. Yo también soy un damnificado de este Sergio Daniel Guardia”.

“Tiene que responder el vendedor, a mi no me entregó dinero”

Sergio Daniel Guardia, quien tenía un poder a su nombre para la venta de los terrenos, también dio su versión de los hechos, y responsabilizó a Rojas, quien efectuó las ventas a su nombre.

“En la segunda etapa (del lote) no se quién compró, ni los conozco, qué querés que te diga. Hace nueve meses que estoy operado, medio muerto… hay un (nuevo) administrador en lo de Regina. Ella me lo había cedido a mi, legalmente. De buena fe me lo cedió. Yo hice todo, empecé a pagar los impuestos, todo…. Cuando (Neira Luna) me cedió el tema, no sabía yo. Después me enteré y ahí empezamos a reactivar todo, hice todos los papeles, la mensura, salió a nombre mio, con número de expediente…”

“Yo le dije (a Rojas) ‘dales las cuentas a la gente’, que me paguen, ese era el problema que teníamos con él, que peleamos varias veces y después yo metí la abogada”, agregó Guardia y se refería a que un comprador entregó 800 mil pesos, pero él nunca recibió ese dinero.

“Que yo firmé dos o tres boletos, si, porque me dijero ‘no hay ningún problema’, yo confié, confiaba en él. Pero después empecé a desconfiar cuando un tipo hizo una entrega, y (Rojas) no la entregó... por eso puse abogada. Pero el vendedor no se dónde está, lo estoy llamando, me dice que está en Buenos Aires…

-¿Quién debe responder por el dinero y los bienes que entregaron los compradores?

– Si ellos entregaron bienes, tiene que responder el vendedor porque a mi no me lo entregaron. El dinero también, por eso tuvimos problemas. Yo lo seguí para cagarlo a trompadas en su momento pero después no supe más nada. Ahora hace rato que no lo veo, desapareció…

Guardia, dijo estar recuperándse de una operación de corazón dijo que “si tengo que ir al juzgado declarará lo que tenga que declarar, no tengo problemas.. Yo ahora voy a tratar de ubicar a este muchacho. Si a él le entregaron las cosas, él tiene que responder”.

Mientras tanto los damnificados siguen reclamando la devolución de todo lo entregado, mientras ultiman detalles con sus abogados el inicio de acciones civiles y penales, e convocan a otros posibles estafados a comunicarse con ellos para realizar acciones en conjunto.

¿Por qué no se podían vender los terrenos?

En 2007 Regina del Carmen Luna Neira inició un juicio de posesión veinteañal contra Enrique Llerena (propietario del lugar) para quedarse con un lote de 12.811,54 metros cuadrados aduciendo que en 1982 consiguió trabajo en el lugar y que después de muchos años de relación laboral con el anterior dueño (Ubaldo Buenaventura Giuliani), le habían cedido el lote como parte de pago de sus servicios.



Llerena negó los hechos, relató en la Justicia que él compró la propiedad, que realizó la escritura a su nombre y que al momento de la operación no se registraba ninguna deuda con Neira ni con su pareja que también había sido empleado en la chacra.



El 4 de agosto de 2010 la jueza neuquina María Eugenia Grimau firmó la sentencia definitiva en la que rechazó la demanda iniciada por Luna Neira, confirmando que la tierra en cuestión es propiedad de Llerena.