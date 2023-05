Denuncias y amenazas contra una funcionaria municipal en Fernández Oro

Una funcionaria de la Dirección de Comercio y Bromatología del municipio de Fernández Oro y una trabajadora del ámbito privado han estado cruzando denuncias por hostigamiento y amenazas en la ciudad. Se trata de Claudia Colipe, trabajadora de la actividad privada y Verónica Inchauspe pertenenciente al municipio orense.

Colipe, Directora técnica y gestión de documentación y habilitación, municipal, provincial y nacional del ambito privado, argumentó que sufrió «hostigamiento, abuso de poder y hasta de discriminación». Mientras que Inchauspe aseguró haber recibido amenazas de muerte.

Claudia Colipe planteó que Inchauspe dificultó su labor poniendo trabas burocráticas. Me he presentado infinidad de veces al sector de Bromatología donde ella está a cargo y siempre le pone trabas a mi actividad«, explicó.

«Varias veces he tenido problemas con la Directora de Comercio y Bromatología, he tenido problemas en tramites que he intentado realizar. Llegué a perder clientes por el problema que tengo con ella, y nunca me ha dado una explicación, creo que es venganza«, describió.

Colipe ha presentado una denuncia en la unidad 26 contra la funcionaria en la que detalla discriminación, abuso de poder y hostigamiento hacia su persona. Además explicó que se ha comunicado con el intendente, pero le han respondido que «después del aniversario de Fernández Oro van a buscarme una solución».

Aseguró que trabaja en otras localidades y «nunca he tenido problemas, pero ya no puedo trabajar más en Fernández Oro, perdí la esperanza», sostuvo.

Mientras que Verónica Inchauspe, Directora de Comercio y Bromatología del municipio negó la acusación y aseguró que «es mentira, tengo como corroborarlo, es una persona que me viene amenazando, que me va a envenenar, me ha dejado amenazas en mi vehículo«, describió.

Y planteó que «Creo que todo arranca porque ella estaba antes en este cargo, de ahí empieza todo«. Aunque Colipe aseguró que ejercía otro puesto.

Inchauspe explicó que «tuve que denunciarla para que esto no llegue mas lejos. Tengo terror cuando esta cerca mio o que pueda cumplir con lo que me dijo». La denuncia también fue realizada en la unidad 26 de la ciudad.

«Tengo como probar lo que pasó, acá somos diez personas trabajando, no estoy sola. Nunca se le coartó el trabajo a nadie y menos Mariano Lavín, el Intendente de la localidad«, describió.