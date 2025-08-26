Derribaron un aguantadero de drogas en San Martín de los Andes: es el tercero en la provincia

San Martín de los Andes fue escenario este martes de un nuevo operativo contra el narcotráfico. Allí se concretó el derribo de un inmueble que funcionaba como aguantadero y punto de venta de drogas, en el marco del plan provincial de lucha contra el microtráfico. Se trata de la tercera demolición de este tipo en Neuquén, tras las realizadas en la capital provincial y en Centenario.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la actividad junto al intendente Carlos Saloniti, el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez.

«Hemos tomado la decisión de que los lugares públicos los pueda disfrutar la gente, que las plazas puedan ser recuperadas por los chicos, por los ancianos, por las familias y que quienes venden droga estén en un problema en la provincia del Neuquén», subrayó Figueroa.

El mandatario aseguró que esta política responde a una demanda social: «Es la posibilidad de llevar una política pública que nos ha pedido la sociedad: recuperar los espacios públicos y ponernos firmes en la lucha contra la droga».

«Un ejemplo en el país»

En su mensaje, Figueroa sostuvo que el plan no se limita a sancionar a quienes comercializan drogas, sino que también incluye programas de acompañamiento a personas con consumos problemáticos.

«Por un lado hay que castigar a quienes venden, pero por otro lado hay que generar herramientas de políticas públicas para abordar esta problemática desde el tratamiento, la integración y el trabajo con la familia», indicó.

También valoró el trabajo de la Policía del Neuquén y el rol activo de la ciudadanía: «La lucha contra la droga está claramente puesta en marcha y no vamos a parar hasta trabajar de manera eficiente. Para esto estamos todos juntos: la ciudadanía denunciando, la justicia actuando y la policía protegiendo a los neuquinos».

Seis meses de resultados

Según datos oficiales, desde la puesta en marcha del plan se secuestraron 60 kilos de marihuana, 40 kilos de cocaína, 42 armas de fuego —en su mayoría de grueso calibre— y alrededor de 100 millones de pesos vinculados a actividades ilegales.

Además, fueron decomisados 30 vehículos y un inmueble, bienes que serán reasignados para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En paralelo, se formularon cargos contra 100 personas, de las cuales 35 ya recibieron condena, con un promedio de 50 días entre la acusación y la sentencia.