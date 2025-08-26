Muerte de un joven en San Martín de los Andes: ¿de qué murió y cómo fueron las horas previas a su hallazgo?

Encontraron a un hombre muerto en un río de San Martín de los Andes Foto archivo: Matías Subat.

El lunes pasado, tomó gran relevancia el hallazgo del cuerpo de un joven en la ladera de un río en San Martín de los Andes. En ese momento, la información era escasa y no se conocían los detalles sobre las circunstancias de su muerte ni cómo había llegado a ese lugar, aunque de manera extraoficial se rumoreaba que había salido a pescar con unos amigos. Este martes, fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO cómo fueron las horas previas al hallazgo y revelaron los primeros datos de la autopsia.

El hallazgo se produjo el domingo por la noche, pero tomó mayor repercusión durante las primeras horas del lunes cuando la información comenzó a ser difundida en medios locales.

De qué murió el joven que fue hallado en la ladera de un río

En el caso intervino la Fiscalía que ordenó realizarle una autopsia al cuerpo para determinar las causas de muerte.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el lunes por la noche se pudieron conocer los resultados preliminares que permitieron descartar signos de criminalidad y constataron que murió de hipotermia, presumiblemente al estar expuesto a las bajas temperaturas durante toda la noche.

Fuentes oficiales informaron que el cuerpo no presentaba lesiones y estaba totalmente mojado, debido a la lluvia, debajo de una pinares en medio de un campo de 300 hectáreas.

Joven muerto en San Martín de los Andes: ¿cómo fueron las horas previas a su hallazgo?

Poco se sabía hasta el lunes de cómo fue encontrado, pero el comisario Carrasco Sebastián, jefe de Comisaría 43 El Arenal, aclaró a Diario RÍO NEGRO la información.

De esta manera relató que la víctima había salido a pescar junto a dos amigos el sábado por la tarde, pero a la noche, cuando se disponían a regresar, este se extravió.

Aparentemente, con la oscuridad se desorientaron y el joven hallado muerto, se terminó separando del grupo. Si bien sus acompañantes lo buscaron, al pasar los minutos decidieron regresar a la ciudad confiando en que la persona faltante había decidido regresar por sus propios medios.

Al otro día los amigos fueron hasta la casa de la víctima, pero al buscarlo no lo encontraron y tomaron la decisión de regresar nuevamente a la zona donde lo vieron por última vez. Luego hacer una búsqueda por el lugar, lo encontraron muerto.

«Lo encontraron sin vida debajo de unos pinares y dieron aviso a la Policía», comentó el comisario y agregó: «Estaba mojado, pasó la noche ahí y al parecer murió por el frío». Por su parte confirmó que el joven tenía 27 años y era oriundo de San Martín de los Andes.