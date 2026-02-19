Detuvieron a dos hombres tras operativos por robo agravado en Catriel: secuestraron ropa y otros elementos
La Policía de Catriel realizó tres allanamientos por una causa de robo agravado en poblado y en banda. Hubo dos detenidos y secuestro de elementos clave.
La Policía de Río Negro concretó este miércoles por la noche un importante despliegue en Catriel, en el marco de una investigación por robo en poblado y en banda agravado. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría 9, con apoyo del Gabinete de Criminalística, y permitieron avanzar en la identificación de presuntos involucrados.
Primer operativo y pedido de detención
El primer allanamiento se realizó cerca de las 20 horas en un domicilio de calle El Manso s/n, donde fue localizado un hombre de 23 años que tenía un pedido de detención vigente.
El sospechoso fue trasladado a la unidad policial, mientras que en el lugar se secuestraron zapatillas y un pantalón de buzo vinculados a la causa.
Procedimientos en otros domicilios
El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle Montevideo, aunque el resultado fue negativo.
Sin embargo, en una tercera diligencia desarrollada en el barrio 400 Viviendas, el personal policial incautó un pantalón jeans, una gorra, zapatillas, un plástico lateral y asiento de motocicleta, además de un teléfono celular Samsung.
Segunda detención y entrega voluntaria
En paralelo, se tomó conocimiento de otro hombre presuntamente relacionado con el hecho, ubicado en un domicilio de calle Río de Janeiro.
La Policía logró localizarlo y trasladarlo a la comisaría. En ese procedimiento, el propietario de la vivienda entregó voluntariamente indumentaria de interés para la investigación, quedando todo a disposición de la Justicia.
