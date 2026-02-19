Compleja audiencia por Techo Digno Río Colorado: en una semana se sabrá si le formulan cargos a San Román

Una compleja audiencia por la causa Techo Digno de Río Colorado, que tiene como uno de los imputados al legislador oficialista Gustavo San Román, exintendente de esa ciudad, se llevó adelante ayer en Roca.



La audiencia fue convocada para realizar la formulación de cargos por parte de la fiscalía que lideró Graciela Echegaray, junto a Jessica González y Mónica García, y estuvo presidida por jueza María Gadano.



La formulación de cargos requerida por la Fiscalía acusa a San Román de fraude a la administración pública y peculado.



Luego de tres horas en las que abundaron las preguntas de la magistrada hacia las fiscales y el abogado defensor Damián Torres, en post de aclarar lo máximo posible lo que sucedió en Río Colorado durante la gestión de San Román, y antes la de Carlos Pilotti, la audiencia terminó y Gadano definirá si se dan por formulados los cargos el 25 de febrero.

El eje de la acusación en Techo Digno de Río Colorado



Las representantes del Ministerio Público pusieron énfasis en las diferencias de los porcentajes entre los registros de financiación y ejecución de las obras en dos planes de viviendas, uno de 104 viviendas y otro de 80.

San Román y su abogado Damián Torres se conectaron en forma virtual. (Foto Juan Thomes)



A San Román se le atribuye una diferencia entre el avance físico y financiero de obras públicas estimada entre un 1,33%, en el plan de las 104 viviendas, y un 7,47% en el plan de las 80 viviendas. Esos porcentajes, según la acusación, se pagaron de más al empresario constructor Longinos de Dios, que está también imputado aunque por prescripción médica no afrontó esta etapa del proceso.



El exintendente y actual legislador de Juntos Somos Río Negro también tiene cuestionamientos por la colocación de fondos en un plazo fijo en lugar de su aplicación directa en los trabajos, por lo que se lo acusa de peculado.

La gestión de San Román



San Román asumió en 2015 en Río Colorado y el plan nacional había comenzado a ejecutarse en la gestión de Pilotti, que también afronta una investigación que ya está en la etapa de control de acusación, previa al juicio oral y público.



El abogado Damián Torres cuestionó una serie de, a su entender, falencias formales de la acusación y pidió que no se haga lugar a la formulación de cargos. Cuestionó además, como en otras líneas de la megacausa en las que interviene, la competencia de la justicia provincial en una investigación que tiene origen en un plan nacional de viviendas y que por ende, aseguró, debería abordar la Justicia Federal de CABA.