Lo condenaron tras un juicio abreviado por una causa de drogas en Villa La Angostura: no irá a prisión

El juicio abreviado se realizó tras el secuestro de drogas en Villa La Angostura.

El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a un hombre en el marco de un juicio abreviado por infracción a la Ley 23.737, tras un allanamiento realizado en 2023 en Villa La Angostura. La sentencia se dictó luego de que el Ministerio Público Fiscal modificara la acusación original al considerar que no existía certeza suficiente para sostener fines de comercialización.

El allanamiento en Villa La Angostura

Según se expuso en la audiencia, el procedimiento se llevó a cabo el 1 de abril de 2023 en una vivienda ubicada en la intersección de Collón Curá y Catan Líl, donde residía el hombre.

Durante el operativo, personal de Gendarmería Nacional secuestró 123,95 gramos de cannabis sativa y 128,22 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos sectores de la casa, además de elementos como balanzas, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Cambio de calificación legal

En un primer momento, el imputado había sido elevado a juicio bajo la figura de tenencia con fines de comercialización, prevista en el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737.

Sin embargo, el fiscal Juan Manuel García Barrese explicó que un nuevo análisis de las pruebas determinó que no existía certeza suficiente sobre la finalidad de venta. Entre los argumentos se destacó que la investigación previa sobre el domicilio solo abarcó tres días y no se realizaron intervenciones telefónicas ni se detuvo a compradores que permitieran acreditar el tráfico.

Ante esa duda razonable, el MPF encuadró la conducta en el artículo 14, primera parte, correspondiente a la tenencia simple.

Pena condicional y reglas de conducta

El juez Alejandro Cabral homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional, con multa mínima y costas.

Además, se le impusieron reglas de conducta por tres años: mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, someterse al control del organismo Decaep, abstenerse de consumir estupefacientes y donar el dinero secuestrado a la «cooperadora del Hospital Público de Zapala».

Destrucción de la droga y restitución de elementos

La sentencia también ordenó la destrucción de la droga incautada y de los elementos vinculados directamente al delito. Con la renuncia de las partes a los plazos recursivos, el fallo adquirió firmeza en la misma audiencia.