Detienen a un pasajero con más de medio kilo de cocaína en la Ruta 237: un perro detectó la droga

Un operativo de control vehicular realizado el miércoles 13 de agosto sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1518, culminó con la detención de un joven de 25 años que transportaba 613 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos entre sus prendas.

El procedimiento, desarrollado por personal de la División Antinarcóticos Zona Sur fue en horas de la tarde y contó con la participación de efectivos y canes detectores de narcóticos, además de la colaboración del puesto de tránsito Collón Curá.

Durante la jornada, se inspeccionaron automóviles particulares, camiones y colectivos de larga distancia.

El paquete tenía 613 gramos de cocaína

Fue en una de estas revisiones cuando un perro adiestrado marcó la presencia de droga en un pasajero de un micro de larga distancia. Al inspeccionarlo, se encontró un “medio pan” de sustancia compactada que, tras las pruebas correspondientes, se identificó como cocaína.

Por tratarse de estupefacientes en tránsito, la fiscal adjunta federal de Zapala, Dra. Palacios, ordenó la detención del implicado.

Las autoridades destacaron que este tipo de controles, reforzados con tecnología y personal especializado, forman parte de las acciones permanentes para combatir el narcotráfico y prevenir la circulación de drogas en la provincia de Neuquén.