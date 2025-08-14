Mataron a un joven en Cutral Co este jueves: investigan las circunstancias del crimen

La policía investiga el homicidio de un joven de 28 años en el barrio Belgrano de Cutral Co.. Foto Cutral Co Al Instante.

Un violento homicidio conmocionó esta mañana a los vecinos del barrio Belgrano —ex450 Viviendas— de Cutral Co. Un joven de unos 28 años fue hallado muerto y, a través de las pericias, buscan determinar las circunstancias que rodean al hecho. Trascendió que recibió una herida punzocortante. La fiscalía aún no emitió información al respecto.

El ataque ocurrió cerca de las 7:30, en un pasillo que da a la calle San Luis. El cuerpo del joven yacía tendido en el suelo cuando llegó la policía. En un principio se pensó que había sido un disparo, pero las pericias preliminares habrían confirmado que fue apuñalado.

Investigación en curso

El fiscal jefe Gastón Liotard confirmó que se investiga un homicidio ocurrido durante la madrugada. La fiscal Mayra Febrer trabaja en el lugar junto a la policía de Investigaciones, Criminalística y personal de la comisaría 15 y el Comando Radioeléctrico.

Por el momento, no hay más información oficial. Sin embargo, no se descarta que haya detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, se aguardan los resultados de las pericias para reconstruir las circunstancias del ataque.