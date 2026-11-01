Viedma busca atraer congresos y eventos para generar turismo durante todo el año

Viedma busca ampliar su oferta turística y sumar una actividad que permita sostener el movimiento económico durante todo el año. Con ese objetivo, se realizó un encuentro con autoridades provinciales, municipales y prestadores del sector para avanzar en el posicionamiento de la capital rionegrina como destino de Turismo de Reuniones.

La jornada estuvo orientada a relevar la oferta local, analizar la infraestructura disponible, identificar oportunidades de mercado y definir líneas de trabajo para atraer nuevos eventos a la ciudad.

El Turismo de Reuniones como herramienta

La actividad contó con la participación del licenciado Pablo Sismanian, consultor especializado en Turismo de Reuniones, quien realizó un diagnóstico para identificar las fortalezas y los aspectos que Viedma necesita mejorar para competir en este segmento.

«El Turismo de Reuniones es una herramienta estratégica para el desarrollo económico y turístico, atrae visitantes, genera trabajo y dinamiza la actividad de distintos sectores de la ciudad y sus alrededores«, señaló la secretaria de Turismo, Sol Canalda.

Viedma busca aprovechar su conectividad para atraer eventos

Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue la conectividad aérea. Actualmente, Viedma cuenta con seis frecuencias semanales entre la capital provincial y Buenos Aires, un factor que facilita la llegada de participantes a congresos, reuniones y jornadas profesionales.

El desarrollo de este segmento también representa una oportunidad para reducir la estacionalidad turística. A diferencia de los viajes recreativos, los encuentros profesionales pueden realizarse durante distintos momentos del año y generar demanda para hoteles, restaurantes, comercios y servicios.

La propuesta contempla el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Municipio y los prestadores privados para identificar las oportunidades del destino y fortalecer su capacidad para recibir eventos.

De esta manera, Viedma busca incorporar el Turismo de Reuniones a su estrategia de desarrollo económico y productivo, con el objetivo de ampliar la actividad turística y generar nuevas oportunidades de empleo.