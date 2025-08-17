Dos detenidos se fugaron de una comisaría del centro de Cipolletti: los buscan por todo el Alto Valle

La Policía montó un operativo cerrojo en el centro de Cipolletti tras la fuga de dos presos de la Comisaría Cuarta.

En un hecho que expuso problemas en el sistema de seguridad, dos detenidos lograron escapar este domingo de la comisaría Cuarta de Cipolletti, ubicada en pleno centro de la ciudad. Se trata de José Miguel Ríos Zapata, detenido por tentativa de robo en poblado y en banda, y Marcos Edgardo Figueroa, de 32 años, condenado por tentativa de robo en flagrancia.

Ambos ya habían protagonizado otra fuga en octubre del año pasado desde la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas, según trascendió. La reincidencia en este tipo de hechos generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el control dentro de las unidades policiales.

El escape en minutos

El episodio ocurrió entre las 12:15 y las 12:20, cuando en la dependencia se realizaban tareas internas con otros detenidos. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido en el patio interno y luego un portazo en la zona de rejas que conecta con el cuartel. Al realizar el conteo, los agentes constataron que faltaban dos internos.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y se montó un operativo cerrojo. Las cámaras del 911 registraron a dos hombres corriendo a gran velocidad por la plaza céntrica, en la intersección de España e Irigoyen, lo que confirmó la fuga.

Operativo sin resultados

Pese al despliegue policial, hasta el momento no hubo resultados positivos. Los dos prófugos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad y, según la investigación, forman parte de bandas dedicadas a robos menores en la ciudad.