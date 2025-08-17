Golpe al microtráfico en Rincón de los Sauces: una pareja detenida con cocaína, vehículos y dinero

La lucha contra el narcotráfico en Neuquén tuvo un nuevo capítulo en Rincón de los Sauces, donde la Policía provincial concretó un operativo que permitió desarticular una presunta boca de expendio de drogas. Una pareja fue detenida y se dispuso la clausura preventiva de la vivienda donde se llevaba adelante la maniobra ilícita.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes, luego de ocho días de investigación coordinada entre la división Antinarcóticos de Añelo y la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de la doctora Silvia Moreira.

La investigación comenzó con una denuncia vecinal

Según se informó, el caso se inició a partir de la denuncia de un vecino, que alertó sobre movimientos sospechosos y el constante ingreso de personas a una vivienda del barrio. Esa alerta motivó tareas de inteligencia en el lugar que rápidamente confirmaron la hipótesis de un posible punto de venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento que se concretó con resultados positivos.

Droga, dinero y vehículos incautados

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 270 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta, además de 1.200.000 pesos en efectivo. También incautaron dos vehículos –una camioneta y otro automóvil– presuntamente utilizados para el traslado de la droga, así como municiones que estaban en poder de los investigados.

Una mujer de 43 años y un hombre de 46, que residían en la vivienda, quedaron detenidos a disposición de la Justicia. Paralelamente, se ordenó la clausura preventiva del inmueble, que fue señalado como el centro de operaciones de la actividad ilegal.

Colaboración policial y antecedentes recientes

El operativo contó con el apoyo de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, lo que permitió desplegar un amplio dispositivo de seguridad. Desde la Policía neuquina destacaron la importancia de la denuncia ciudadana, que fue el punto de partida de esta investigación.

Este procedimiento se suma a otros golpes recientes al narcotráfico en la provincia. El pasado 8 de agosto, un megaoperativo en Neuquén capital y Senillosa permitió desarticular a una organización familiar dedicada a la venta de drogas. En aquella ocasión se decomisaron más de seis kilos de cocaína, armas de fuego, vehículos de alta gama y se detuvo a nueve personas.

Resultados de la desfederalización del microtráfico

En los últimos cinco meses, desde que el Estado provincial asumió la competencia de las causas por microtráfico, se concretaron 117 allanamientos. Como resultado, la Policía secuestró 35 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, 37 armas de fuego con 1.100 municiones, más de 42 millones de pesos en efectivo y detuvo a 83 personas, de las cuales 14 ya fueron condenadas y 36 permanecen con prisión preventiva.

Tras el último operativo, el Gobierno provincial resaltó que estas cifras reflejan la eficacia de la política de seguridad, que además incluye la incorporación de 225 nuevos agentes egresados y la adquisición de 900 chalecos antibalas para reforzar la labor policial.