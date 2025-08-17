Detuvieron en Choele Choel a una peligrosa banda que había cometido un robo violento en Lamarque

Entre los integrantes de la banda está Carlos Alberto "Turco" Medhi, con un extenso prontuario, según fuentes policiales. (foto gentileza Policía de RN)

Tres delincuentes irrumpieron en un domicilio de la calle Laprida de la localidad de Lamarque y sorprendieron al dueño de la vivienda, que estaba solo. Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y un chaleco antibalas con la Policía de Río Negro.

El hombre no fue la única víctima. La esposa y el hijo de la pareja llegaron al domicilio cuando los delincuentes estaban en el interior de la casa apuntándole al propietario.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió la noche del 12 de agosto último, en un domicilio de la calle Laprida de Lamarque. Dijeron que el hombre fue sorprendido por los asaltantes, que entraron por la puerta trasera del domicilio.

Con un chaleco policial

Revelaron que uno de los delincuentes portaba un arma de fuego y un chaleco con la inscripción de la Policía de Rio Negro. Destacaron que los tres perpetraron el robo a cara descubierta.

Mientras uno de los asaltantes le exigía dólares a la dueño de la vivienda, otro le propinaba golpes en la cabeza. En ese momento entraron a la casa la esposa de la víctima y el hijo de la pareja, de 14 años, que fueron amenazados.

Los delincuentes ataron a los tres con cables y les taparon las cara con las camperas. El dueño de la casa les entregó dólares y joyas. También, robaron un rifle de aire comprimido.

Tras apoderarse del botín, los tres huyeron en una camioneta. Las víctimas se liberaron de las ataduras y avisaron a la Policía.

Elementos secuestrados en el allanamiento del domicilio de los sospechosos. (foto gentileza Policía de RN)

Una investigación exprés

Los investigadores pudieron identificarlos a partir de la información aportada por las víctimas y las grabaciones de cámaras de seguridad.

Las fuentes contaron a Diario RÍO NEGRO que los delincuentes fueron grabados por las cámaras de los radares, ubicados en la Ruta 250. También, fueron grabados cuando llegaron a una estación de servicio YPF, donde cargaron combustible.

Después, los grabó una cámara de seguridad, cuando circulaban por Choele Choel hasta la calle Guerrico. Los investigadores establecieron que los sospechosos estaban alojados en un departamento, que habían alquilado por unos pocos días.

Un reconocido delincuente entre los detenidos

Con la orden judicial, allanaron ese domicilio y los detuvieron. Entre los detenidos está Carlos Alberto “Turco” Medhi, un conocido delincuente de Roca, según fuentes policiales. Dijeron que la camioneta en la que se movilizaban tenía pedido de secuestro porque había sido robada en Puerto Madryn.

El fiscal Daniel Zornitta los imputó el viernes a los tres detenidos por el hecho ocurrido en Lamarque, que calificó en forma provisoria como robo doblemente agravado: por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda.

El juez de garantías Villa Regina Gastón Pierroni admitió los cargos formulados por el fiscal y habilitó la investigación por cuatro meses. Los sospechosos fueron asistidos por la defensora oficial Belén Tello.

El fiscal detalló la evidencia recolectada, sobre todo, la denuncia de las víctimas y las grabaciones de las cámaras y testimonio de un testigo. El juez les impuso a los tres sospechosos la prisión preventiva por el mismo lapso de la investigación por pedido de la fiscalía.