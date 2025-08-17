Recuperaron un auto robado en Plottier y hallaron más objetos vinculados a otros delitos en Fernández Oro

Un operativo policial realizado en Fernández Oro permitió recuperar un auto robado en Plottier y secuestrar varios elementos vinculados a distintos delitos. La diligencia fue encabezada por personal de la Comisaría 26, con el apoyo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro, que había llevado adelante las tareas de inteligencia previas.

El allanamiento se concretó en una vivienda del asentamiento Toma Santa Evita, ubicada entre las calles Puerto Argentino y Antártida Argentina. Allí, los efectivos identificaron a los moradores y avanzaron con la medida ordenada por la Justicia. Durante la requisa se incautaron bienes de interés, aunque el hallazgo más relevante fue un Chevrolet Astra gris con llantas deportivas.

El allanamiento fue realizado por personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro.

El auto tenía pedido de secuestro en Plottier

Tras las verificaciones en el sistema policial, se confirmó que el vehículo registraba pedido de secuestro desde el 31 de julio, cuando fue denunciado como robado en Plottier. La información fue transmitida de inmediato al fiscal de turno, Gabriel Lamas, quien dispuso el inicio de una causa por encubrimiento.

Además del auto, los uniformados secuestraron un teléfono celular Iphone, un televisor, una notebook, un cuatriciclo, una bomba de agua y un parlante portátil. Varios de estos objetos presentan características similares a bienes denunciados como robados en otros hechos delictivos de la región, por lo que permanecerán bajo resguardo hasta que puedan ser reconocidos por sus dueños.

Dos allanamientos en el mismo día

Desde la comisaría 56 explicaron que durante la misma jornada se concretaron dos allanamientos en distintos horarios. La investigación tenía como punto de partida un caso de abuso de armas en el que habrían participado al menos cuatro personas. Tres de ellas quedaron identificadas y trasladadas a la unidad policial.

En uno de los procedimientos se secuestró una moto Honda 125 con pedido de secuestro por robo en Allen. El rodado estaba en poder de un hombre mayor de edad, quien además tenía una cédula también denunciada como sustraída. Posteriormente, los uniformados se dirigieron al asentamiento Santa Evita, donde incautaron el Chevrolet Astra robado en Plottier, que habría sido utilizado como apoyo en el hecho de abuso de armas investigado.

Respuesta a la escalada de violencia en la zona

Autoridades policiales remarcaron que los procedimientos se enmarcan en la necesidad de dar respuesta a las familias de la zona, que en reiteradas oportunidades habían manifestado su preocupación por la escalada de violencia en los barrios. “Se conocieron identidades de los sospechosos, se solicitaron allanamientos y se logró secuestrar vehículos y elementos de interés que están vinculados a otras causas”, señalaron.

El operativo concluyó al mediodía con resultados positivos. La coordinación entre la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 26° fue determinante para recuperar un vehículo robado en otra ciudad y reunir pruebas que robustecen diversas investigaciones en curso.