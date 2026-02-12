Dos hermanos terminaron imputados en El Bolsón tras una agresión a un vecino y la muerte de un perro

Golpearon a un vecino y mataron a un perro con un cuchillo. Foto Archivo.

Dos hermanos quedaron imputados en El Bolsón por una serie de hechos ocurridos en el barrio Esperanza, donde se investigan lesiones contra un vecino y un grave episodio de maltrato animal. La Justicia tuvo por formulados los cargos tras una audiencia en la que la Fiscalía describió una agresión física y, minutos después, la muerte de un perro mediante heridas con un cuchillo.

Una agresión en el barrio Esperanza

Según la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 9 de julio del año pasado alrededor de las 14, cuando uno de los imputados habría golpeado a otro hombre en el tórax.

La agresión provocó un hematoma en el lado izquierdo, sin fractura ósea. Las lesiones fueron certificadas médicamente y calificadas como leves, encuadradas en el artículo 89 del Código Penal.

La muerte de un perro y la imputación por maltrato animal

El segundo episodio se registró cerca de las 14:30 del mismo día, en inmediaciones de un puente ubicado sobre la misma arteria del barrio.

En ese contexto, ambos hermanos habrían atacado a un perro pitbull de color canela y blanco. De acuerdo con la Fiscalía, utilizaron un cuchillo y le provocaron heridas cortantes profundas en el cuello y el lomo, que ocasionaron su muerte.

El hecho fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores.

Pruebas reunidas y testimonios

Como sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal mencionó el acta policial de la comisaría 12 de El Bolsón, inspecciones oculares, registros fotográficos del Gabinete de Criminalística y certificados médicos.

También se incorporó un informe veterinario, pericias del Cuerpo Médico Forense, la denuncia penal, informes de la División Judicial de Investigaciones y testimonios de personas que presenciaron los hechos.

La versión de los imputados

Durante la audiencia, los acusados brindaron su explicación. Señalaron que existían conflictos previos con personas del barrio y que ese día se dirigían al basurero portando cuchillos para abrir bolsas de residuos.

Sostuvieron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos, indicando que actuaron en ese contexto. Uno de ellos afirmó además que había sido atacado el día anterior y que recibió atención médica.

Medidas cautelares y prohibición de contacto

El Defensor Penal Público expresó que, tras las modificaciones introducidas por la Fiscalía, no encontraba motivo legal para oponerse. “No encuentro ningún motivo legal para oponerme a la formulación de cargos”, sostuvo.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso una prohibición de acercamiento a menos de cien metros, además de una prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio.

La investigación preparatoria se extenderá hasta el 11 de junio de 2026, bajo apercibimiento de que el incumplimiento podría derivar en medidas más gravosas.