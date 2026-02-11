Robo en una chacra de Allen: lo imputaron por un asalto armado, torturas y fuga con un botín millonario

El violento robo investigado ocurrió en una chacra de Allen, donde las víctimas fueron reducidas con armas, precintos y descargas eléctricas.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este miércoles contra un hombre acusado de participar en un violento robo agravado ocurrido en una chacra de Allen durante 2024. Según la acusación, el asalto fue cometido por un grupo armado que redujo a un matrimonio y a tres empleados, a quienes maniataron y sometieron a amenazas para apoderarse de numerosos elementos de valor.

Un asalto armado en una chacra

De acuerdo con la fiscalía, el hecho ocurrió el 12 de julio cerca de las 11:30, cuando cuatro hombres, entre ellos el hoy imputado, ingresaron a la propiedad portando armas de fuego.

Tras exhibirlas, obligaron a las víctimas a entrar a la vivienda, donde las maniataron con precintos. Además, aplicaron descargas eléctricas al dueño de la chacra para concretar el robo.

El botín y la huida

La representante fiscal detalló que los atacantes lograron apoderarse de dinero en efectivo, un alhajero de oro, cubiertas de tractor, un grupo electrógeno, una soldadora, una carpa y una embutidora de chacinados.

Luego escaparon en los dos vehículos en los que habían llegado, dejando a las cinco personas maniatadas dentro del inmueble.

Calificación legal y pruebas

La fiscalía encuadró el caso como robo agravado en lugar despoblado y en banda, agravado por el uso de armas, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por violencia.

Entre las evidencias mencionadas figuran actas policiales, entrevistas, informes de Criminalística, cámaras del 911 y privadas, además de pruebas de olor con resultado positivo.

Investigación en marcha

El defensor particular no presentó objeciones formales, aunque adelantó que propondrá otra teoría del caso. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó cuatro meses de investigación preliminar.

Como el imputado ya cumple una pena en un establecimiento carcelario, no se dictaron nuevas medidas cautelares.