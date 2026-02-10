El monitoreo alertó rápidamente y frustraron el robo de un auto estacionado en Neuquén

La comisaría 41 intervino tras una alerta del monitoreo y demoró a un hombre por tentativa de hurto en Don Bosco III.

Un rápido accionar policial permitió frustrar una tentativa de hurto en la madrugada de este martes en el barrio Don Bosco III de Neuquén. La intervención se originó tras una alerta del sistema de monitoreo, que detectó a un individuo intentando abrir un vehículo estacionado en la vía pública.

Alerta del monitoreo y llegada inmediata

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gatica y Ceferino Namuncurá, donde personal de la comisaría 41 acudió tras el aviso.

Al arribar, los efectivos constataron que el sujeto ya se encontraba en el interior del rodado, por lo que se procedió de inmediato a su demora preventiva.

Denuncia judicial y actuación en marcha

Posteriormente se ubicó al propietario del vehículo, quien explicó que había olvidado colocar el seguro y que no se registraron daños.

A pesar de ello, el damnificado radicó la denuncia correspondiente y el caso quedó a disposición de la autoridad judicial competente.