Comenzó el juicio contra un hombre acusado de múltiples abusos a una niña en Viedma

Este lunes se dio inicio en la ciudad de Viedma al debate oral y público contra un hombre imputado por múltiples hechos de abuso sexual simple. El proceso busca determinar la responsabilidad penal del acusado frente a una serie de ataques denunciados que habrían ocurrido hace años en el ámbito vecinal de la capital rionegrina.

El cronograma judicial estipula que las audiencias se extiendan durante los próximos tres días consecutivos. Según fuentes judiciales, se espera que el debate culmine este mismo jueves, jornada en la cual las partes presentarán sus alegatos finales antes de que el tribunal pase a deliberar la sentencia.

Los abusos fueron cuando era menor de edad

De acuerdo con la plataforma fáctica presentada por la fiscalía, los abusos ocurrieron cuando la víctima era aún menor de edad. El acusado aprovechaba la cercanía física y la confianza generada, ya que en aquel entonces alquilaba un local comercial ubicado dentro del mismo terreno donde residía la familia de la niña.

La relación entre el victimario y el entorno de la damnificada era de carácter cotidiano. El vínculo se veía reforzado por la amistad existente entre la niña y los hijos del imputado, un factor que, según la acusación, habría facilitado el contexto de vulnerabilidad necesario para perpetrar los ataques.

Durante la apertura del juicio, la fiscalía detalló tres episodios específicos calificados legalmente como abuso sexual simple. En su alocución, el Ministerio Público describió minuciosamente las circunstancias de tiempo y lugar, enumerando además el listado de testigos que avalarán su teoría del caso.

Por su parte, la defensa técnica del imputado planteó su estrategia de descargo durante la misma audiencia inicial. El abogado defensor mencionó a las personas que citará a declarar con el fin de desestimar las pruebas de la fiscalía y demostrar la supuesta inocencia de su asistido.

La palabra de la víctima

Uno de los momentos más trascendentales de la jornada fue la declaración de la víctima, quien hoy es mayor de edad. Ante el tribunal, la mujer relató con detalle cada uno de los sucesos vividos, manteniendo la coherencia de su denuncia original y exponiendo el impacto de los hechos en su vida.

Posteriormente, prestó testimonio la directora del colegio al que asistía la niña en la época de los hechos. La docente fue una pieza clave en el proceso, ya que fue en el ámbito escolar donde la víctima pudo romper el silencio y narrar por primera vez el padecimiento que sufría en su entorno cercano.

La primera jornada también incluyó la comparecencia de dos testigos aportados por la defensa. Para las sesiones venideras, el tribunal tiene previsto escuchar a familiares y amigas cercanas de la joven, quienes aportarán información sobre el contexto posterior a los abusos y los cambios observados en su conducta.

Resguardo judicial de la identidad de la víctima

Atendiendo a la sensibilidad del caso y a la naturaleza de los delitos contra la integridad sexual, el tribunal de juicio dispuso una medida de restricción informativa. A pedido de la parte acusadora, se ordenó el resguardo estricto de la identidad de la víctima para proteger su derecho a la intimidad y evitar la revictimización.

Esta medida de protección se mantendrá vigente durante todo el desarrollo del proceso judicial. Con la declaración de la joven y el personal educativo, el juicio entra en una etapa decisiva donde la prueba testimonial será fundamental para la resolución que deberán tomar los magistrados el próximo jueves.