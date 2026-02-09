Imputaron a un joven de Cipolletti por intentar vender una moto de alta cilindrada denunciada como robada

Un joven fue acusado en Cipolletti por encubrimiento agravado tras recibir una motocicleta robada. Creen que intentaba venderla.

Un caso de robo y presunto intento de reventa ilegal de una motocicleta de alta cilindrada llegó a la Justicia en Cipolletti, con un joven de 18 años formalmente imputado. La investigación se activó tras la denuncia del robo y un dato clave obtenido a través de redes sociales, que permitió ubicar el vehículo en el barrio Los Olmos.

La imputación: encubrimiento agravado en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven por el delito de encubrimiento agravado, al considerar que recibió una motocicleta robada con fines de lucro.

La audiencia se realizó de manera virtual y el hecho investigado habría ocurrido entre el 5 y el 6 de febrero de 2026.

La moto robada

Según explicó el fiscal, el imputado habría recibido “a sabiendas del origen ilícito” una motocicleta modelo TX 200 marca Keeway, de alta cilindrada.

El rodado pertenecía a una mujer y había sido denunciado como robado en el barrio San Pablo.

La denuncia fue radicada en la comisaría Cuarta, donde se indicó que la moto estaba estacionada con cadena de seguridad y traba volante, elementos que fueron forzados.

El hallazgo: información clave y operativo policial

De acuerdo con la acusación, familiares de la propietaria recibieron datos por redes sociales sobre el posible paradero del vehículo.

Con apoyo policial, se dirigieron al lugar señalado y hallaron la motocicleta cuando estaba siendo empujada hacia el interior de una vivienda por el imputado y otra persona aún no identificada.

Medidas judiciales y avance de la investigación

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal propuesta por la Fiscalía.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Además, se ordenó como medida cautelar la presentación mensual del imputado en sede judicial y el secuestro de su teléfono celular, que permanecerá retenido mientras avanza la investigación.