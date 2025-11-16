Encontraron muerto a un hombre en San Martín de los Andes: Fiscalía intervino y ordenó autopsia para este lunes

Hallaron muerto a un hombre en su auto y ya trabajan con varias líneas de investigación. Foto Archivo.

La ciudad de San Martín de los Andes quedó conmocionada este sábado por la noche tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 45 años muerto dentro de su auto, en el interior del barrio privado Chapelco Golf. Según trascendió, el hecho ocurrió anoche cerca de las 22 y fue descubierto por su hijo, quien advirtió que no respondía y pidió ayuda desesperado. Manejan varias líneas de investigación y ordenaron una serie de pericias para establecer los motivos del deceso.

El episodio generó un rápido despliegue policial y sanitario, ya que el joven alertó al personal de seguridad del predio, que de inmediato dio aviso a las autoridades. La escena fue preservada para avanzar en la investigación. Las diligencias están a cargo del fiscal del caso, Hernán Scordo.

El hallazgo y los primeros auxilios

Según información policial, el hijo de la víctima lo encontró sin vida en el vehículo y habría observado un fuerte golpe en la cabeza, lo que encendió las alertas sobre las posibles causas del deceso. Ante la situación, el personal de seguridad llamó al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyos profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado fallecido pocos minutos después. El cuerpo permaneció en el lugar mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes y se resguardaba la zona para evitar la alteración de posibles pruebas.

Investigación en marcha

La Policía tomó declaraciones al personal de seguridad del barrio y comenzó a reunir información para reconstruir las últimas horas de la víctima. Por el momento, se trabajaría con múltiples hipótesis, ya que todavía no está claro si se trató de un accidente (que se maneja como hipótesis principal), una caída, una agresión o algún otro episodio que derivó en el golpe que presentaba en su cabeza.

Frente a este contexto, se ordenó la intervención del área de Criminalística y dispuso una serie de pericias para obtener datos objetivos. También se solicitó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la búsqueda de eventuales testigos que pudieran haber visto movimientos inusuales en el horario del hallazgo.

El caso quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales, que deberán establecer si existió algún tipo de intervención de terceros o si el fallecimiento se produjo por circunstancias accidentales.