Amplio operativo policial en Vista Alegre por la llegada de los trabajadores rurales a la región

La Policía reforzó controles en Vista Alegre ante la llegada de trabajadores golondrina tucumanos para la cosecha de cerezas.

La Policía de Neuquén puso en marcha un amplio operativo rural en Vista Alegre ante la llegada de trabajadores golondrina provenientes de Tucumán, en el inicio de la cosecha de cerezas. Se trata de un movimiento estacional que cada año implica el arribo de miles de personas contratadas por empresas frutícolas de la región.

El dispositivo se realizó en conjunto con empresas del sector privado y la subsecretaría de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los trabajadores temporales y reforzar la presencia preventiva en la zona rural durante toda la temporada.

Coordinación y despliegue operativo

Durante la primera jornada, la Policía llevó adelante seis procedimientos en distintos puntos rurales, donde se verificó documentación, condiciones de traslado y se tomó contacto directo con los primeros grupos de trabajadores.

El operativo es liderado por el comisario inspector Marcos Mazzone, quien dispuso una presencia activa en los principales ingresos a Vista Alegre y en los establecimientos productivos donde se desarrolla la cosecha. Para ello, se utilizaron cuadriciclos, motos y patrulleros, además de controles fijos y móviles distribuidos en la zona.

Según las estimaciones oficiales, cerca de 3.000 trabajadores tucumanos llegarán a Vista Alegre en las próximas semanas, convocados por compañías dedicadas a la producción y exportación de cerezas. Ante este flujo estacional, el Ministerio de Seguridad reforzó la estrategia de vigilancia y acompañamiento territorial.

Trabajo articulado con el sector privado

La Policía de Neuquén destacó la importancia de la articulación con el sector productivo y las autoridades laborales para garantizar las condiciones de recepción, traslado y permanencia de los trabajadores.

«La coordinación con las empresas frutícolas y con la subsecretaría de Trabajo nos permite acompañar una actividad clave para la economía regional, garantizando seguridad tanto para los trabajadores como para la comunidad«, señaló el comisario Mazzone.

El dispositivo también apunta a prevenir conflictos laborales, supervisar que los procesos de contratación se desarrollen de manera adecuada y asegurar que los traslados se realicen bajo condiciones seguras.

Un plan integral de seguridad rural

El operativo forma parte del plan integral de seguridad rural que el Ministerio de Seguridad viene implementando en todo el corredor productivo del Alto Valle. La estrategia se basa en la presencia territorial, el refuerzo de controles preventivos y el acompañamiento a actividades económicas que generan empleo y movimiento estacional de trabajadores.

En este contexto, Vista Alegre se convierte en uno de los puntos de mayor actividad debido al inicio de la cosecha de cerezas, una producción de fuerte impacto en la economía regional y en la demanda de mano de obra temporaria.