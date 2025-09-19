Encuentran un hombre muerto en pleno centro de Neuquén: se trataría de una «persona en situación de calle»

Un operativo policial se montó este viernes en pleno centro de Neuquén tras el hallazgo de una persona muerta. Según la primera información, se trata de un hombre mayor de edad que aparentemente vivía en situación de calle. Desde la Policía confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hecho e indicaron que se trabaja en el sitio para esclarecer las causas de muerte.

El lamentable se registró alrededor de las 8 en una plaza ubicada sobre Avenida Argentina, casi en la intersección con la calle Belgrano, a pocas cuadras del monumento a San Martín.

Fuentes policiales adelantaron a Diario RÍO NEGRO que se trataría de una persona en situación de calle y al sitio arribó personal especializado para poder realizar las pericias sobre el cuerpo.

El cuerpo estaba en una plazoleta. Foto: Mati Subat

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la identidad de la persona fallecida y las circunstancias que rodearon el trágico episodio.

Foto: Mati Subat

Cabe recordar que el 1 de agosto cerró el refugio de Ciudad Deportiva por el cual un promedio de 77 personas tuvieron que regresar a vivir en la calle. El objetivo del lugar era asistir a esta población únicamente durante la ola polar.

