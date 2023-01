“Es el diente de leche, ya le va a crecer”: la filmaron dándole una brutal paliza a su bebé de un año

Las imágenes hielan la sangre. En un video que se viralizó en internet se puede ver a una chica, que está sentada en la mesa, junto a un plato de comida. De fondo se escucha llorar a un niño. Ella suelta el tenedor, baja la mano y le pega cinco cachetazos para silenciarlo. “Cortala. Me hacés sacar”, grita y agrega: “Callate la boca”.

El brutal ataque al niño de un año y nueve meses sucedió el miércoles en la localidad de Melchor Romero, en La Plata. Pero la filmación cobró visibilidad este fin de semana, de cara al veredicto en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy.

En en caso, la madre y agresora tiene 17 años y en las últimas horas fue imputada por las lesiones. El niño, por su parte, fue trasladado a un hogar de resguardo, donde permanecerá hasta que la Justicia dictamine sobre su futuro.

Según reportó el portal de noticias 0223, todo comenzó con una denuncia por violencia familiar. Tras ella, el personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata se dirigió hasta la Comisaría 14 de Melchor Romero para brindar contención.

Una vez en el lugar, se encontraron con una adolescente de 17 años que había denunciado al padre del bebé por habérselo llevado de su casa sin permiso. Luego de ubicar al niño, las autoridades constataron que tenía varias heridas en su cara. También detectaron golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho.

Ante un interrogatorio, la madre dijo que el nene “se había caído del sillón mientras jugaba con un primo”. Mientras tanto, la abuela paterna de la criatura explicó que su hijo (el padre del bebé) ya había pedido la guarda del nene porque sufría maltratos de parte de su exnuera.

Además del video de la golpiza, hay una segunda filmación que fue grabada minutos después del violento episodio. La misma fue difundida por el periodista Diego Aramayo: se ve a la adolescente, de espaldas, y al nene sentado en la mesada de la cocina. Ella le limpia la cara bruscamente en medio de un llanto desconsolado.

La persona que graba le reclamaba por el trato que le da al bebé y ella le responde: “Es que me saca”. “No podés decir: ‘Me saca’. Lo vas a terminar matando. Así no lo podés callar, le bajaste el diente bolud…, Dos años tiene, amiga”, le contesta.

Lejos de mostrarse conmovida, la madre le responde: “No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”.

Por el momento, el pequeño permanece en un hogar de resguardo pese a que la abuela paterna ya pidió la guarda. “La Justicia tiene 180 días para analizar la situación. Si bien hay familiares interesados en hacerse cargo del cuidado del niño, nos parece oportuno con el equipo analizar la factibilidad de todos los miembros de la familia antes de informar una postura al Juzgado de Familia N°1 de La Plata”, aclararon desde la dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata al portal 0223.

Con información de Infobae