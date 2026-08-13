Femicidio en Buenos Aires | Detuvieron a un hombre por asesinar a su esposa: su hija de 8 años descubrió el crimen

Un hombre mató a puñaladas a su mujer su casa en Pedro Morán al 5200 y Lope de Vega. (Foto; La Nación. Pilar Camacho)

Un impactante femicidio ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto. Una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, un hombre que intentó darse a la fuga pero terminó detenido a pocas cuadras con lesiones autoinfligidas.

El trágico suceso se descubrió cuando la hija de la víctima, de tan solo ocho años, encontró el cuerpo y alertó a su hermano de 21 para que pida ayuda.

Femicidio en Villa Devoto: lo que se sabe del hecho

Fuentes policiales detallaron en La Nación que el femicidio ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires tomó conocimiento a las 6,50 de este 13 de agosto cuando ingresó un llamado 911 en el que un joven de 21 años afirmaba que su padre había asesinado a su madre y luego se retiró del domicilio.

El hijo de la víctima relató que estaba durmiendo cuando su hermana de tan solo ocho años lo despertó y le informó lo que había pasado. De manera inmediata, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la mujer.

Femicidio en Villa Devoto. (Foto; La Nación.

Pilar Camacho)

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que la mujer tenía heridas de arma blanca tanto en el cuello como en el abdomen y murió en el acto por una «hemorragia importante».

El femicida no se encontraba en el sitio, pero fue atrapado a unos 200 metros por la Policía. El hombre tenía una herida cortante en su cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield donde permanece internado en grave estado. «Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen», agregó Crescenti en diálogo con TN.

Hasta el momento no se revelaron identidades, pero en el lugar se montó un importante operativo y se restringió la circulación mientras se realizaban las pericias de rigor. En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.