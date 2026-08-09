Femicidio en Luján: asesinó a puñaladas a su pareja frente a sus tres hijos y fue detenido

Daniela Natalia Armoa (27) fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda en el barrio Lanusse de Luján. El ataque ocurrió frente a sus tres hijos pequeños, quienes intentaron defenderla mientras su agresor la apuñalaba.

Por el crimen fue detenido su pareja, identificado por las autoridades como César Q., quien escapó a pie ensangrentado y terminó escondido en la casa de su madre.

Un grito de auxilio y la fuga del agresor a pie: qué se sabe sobre el femicidio de Daniela Armoa

El hecho ocurrió este viernes durante una discusión dentro del domicilio familiar. Al advertir la agresión, los hijos de Daniela —de 12, 10 y 5 años— intentaron frenar al atacante agarrándose de su cuerpo mientras gritaban desesperadamente hacia la calle para pedir ayuda a la comunidad.

Según trascendió, la reacción de los niños alertó de inmediato a los vecinos del barrio Lanusse. Los residentes salieron a la vereda al escuchar el alboroto y las corridas desde la propiedad. Al verse rodeado por los vecinos, el agresor huyó a pie con el arma blanca en la mano y la indumentaria cubierta de sangre.

Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Luján desplegaron un cerrojo de búsqueda en las inmediaciones. El sospechoso fue localizado y apresado en la vivienda de su madre. Tras su captura, quedó alojado bajo estricta custodia en la Comisaría de Marcos Paz.

La investigación penal quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien imputó formalmente al detenido por el delito de femicidio.

Durante los allanamientos ordenados en el domicilio del imputado, los peritos de la Policía Científica secuestraron dos teléfonos celulares y tomaron muestras biológicas que serán cotejadas en laboratorio. Sin embargo, los investigadores confirmaron que el arma empleada en el ataque aún no fue localizada.

Respecto a la situación de extrema vulnerabilidad de los niños que presenciaron el crimen, las autoridades judiciales confirmaron que los tres hermanos quedaron bajo la tutela y contención del Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

Con Agencia de Noticias Argentinas.

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