Condenaron a prisión perpetua a Luis Alberto Espinosa por el femicidio de Jéssica Scarione en Neuquén

En la audiencia de lectura de veredicto realizada este jueves en Neuquén capital , un tribunal colegiado impuso por unanimidad la pena de prisión perpetua a Luis Alberto Espinosa por el femicidio de su pareja, Jéssica Noemí Scarione. La resolución se dio en consonancia con el pedido formulado por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer, planteo al que también se había adherido la querella particular.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentaron que la legislación argentina establece la prisión perpetua como única sanción aplicable tras haber sido declarado penalmente responsable por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Adicionalmente, el tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto hizo lugar al pedido de la fiscalía para declarar la segunda reincidencia de Espinosa, fundamentado en sus antecedentes penales y condenas de prisión efectiva previas. En la misma jornada, los magistrados rechazaron el planteo de la defensa que solicitaba la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 del Código Penal.

Luis Alberto Espinosa durante la audiencia de imputación. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Un caso que sacudió a la capital de Neuquén

El hecho juzgado ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de la capital neuquina. De acuerdo con la investigación del MPF, la relación —iniciada a principios de 2021— estuvo signada por sistemáticos episodios de violencia de género física y psicológica ejercidos por el agresor.

En ese contexto, Espinosa le disparó a Scarione en el abdomen con un arma de fuego, provocándole una hemorragia masiva que le causó la muerte de manera inmediata. Posteriormente, el agresor se dio a la fuga y fue detenido en el basural de Senillosa con su cabello pintado para distraer a la policía.

El proceso judicial avanzó formalmente el 29 de mayo de este año, cuando Espinosa admitió su responsabilidad mediante un acuerdo parcial presentado por la fiscalía, fijando la base para la posterior imposición de la pena máxima que se concretó hoy.