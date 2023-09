Femicidio en Las Perlas: una investigación sin celular ni redes sociales y en otra localidad

Este sábado se cumple una semana del femicidio de Silvia Cabañares en Las Perlas. La familia exige celeridad en la investigación y ya designó a un abogado querellante para aportar al caso. «Hay que ser proactivos, no se puede estar esperando», sostuvo el letrado César Alfaro, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Para Alfaro, «es objetivo» decir que el lugar donde se arrojó el cuerpo fue escogido con antelación para obstaculizar la causa. Por eso, remarcó que «se requiere participación activa de las Fuerzas de Seguridad de Neuquén, porque Silvia era una mujer que tenía todo su centro de vida» en la capital provincial.

Ello es sustancial, ya que el caso tiene otra particularidad: la víctima no usaba celular. «Era una persona muy reservada. Entonces, al no utilizar ningún tipo de celular, al trasladarse caminando, al recorrer grandes distancias, desde el balneario hasta llegar a la zona oeste de Neuquén, es una situación que tiene que llamar la atención. Todas estas cuestiones son muy difíciles para poder determinar cuáles eran sus actividades cotidianas», señaló.

Alfaro puntualizó que muchas investigaciones «se resuelven gracias a la utilización y al rastreo de los dispositivos», pero en este caso hay que hacerla «a la antigua». «Para poder reconstruir un perfil de Silvia, tenés que determinar bien cuál es su entorno. Y en estas cuestiones en donde no tenés teléfonos, en donde no tenés redes, en donde no tenés forma de reconstruir su vida virtualmente, implica que se tiene que hacer de forma manual», agregó.

Por eso es clave que intervenga la Policía de Neuquén: «Ellos tienen el conocimiento del territorio, ellos conocen ciertos lugares, qué persona frecuentan, saben los lugares en donde efectivamente se puede llegar a obtener imágenes de mejor calidad que de otra. Neuquén tiene un centro de monitoreo muy amplio, tiene equipos especializados para poder llevar adelante reconstrucciones cronológicas en cuanto a la captación de videos».

Por ahora, «la investigación está en pañales». «Hoy a la fecha, no se tiene una certeza de si fue una persona o fueron varias personas a las que pudieron participar», indicó Alfaro.

Las Perlas, un lugar elegido para «dificultar» la investigación

«El lugar en donde se encuentra claramente una maniobra para dificultar que se encuentre a Silvia, esto es evidente, eso es objetivo», aseguró el abogado querellante de la familia, César Alfaro. La investigación debe realizarse en coordinación entre las Fuerzas de Seguridad de Río Negro y Neuquén, pero faltan mecanismos para que sea «más fluido».

«Evidentemente, tendrían que tener más recursos. Tendría que haber una brigada que pueda llegar a intervenir en menos tiempo. Imagínese usted que hay un registro de monitoreo de cámaras de 6 horas, 8 horas, que tengan que revisar, es un material impresionantemente grande. Y, a partir de ahí, imagínese el tiempo que puede llegar a tardar para obtener un resultado y establecer una línea cronológica sobre las actividades de Silvia, previo a que la asesinaran», remarcó el letrado.

«Silvia era una persona muy querida», contó Alfaro

El abogado querellante contó que Silvia tenía un estrecho vínculo con la comunidad de Neuquén, ya que su mamá, Flavia, es una conocida referente del Polo Obrero: «Ella es una persona muy querida, fue una persona muy querida. Vivía caminando por la ciudad Neuquén capital. Tenía muchos amigos y conocido».

Escuchá al abogado querellante Cesar Alfaro en RÍO NEGRO RADIO:

