Tragedia en Olivos: la Justicia ordenó la autopsia del soldado y analiza peritajes clave

La Justicia federal dispuso para la jornada de hoy la realización de la autopsia al cuerpo de R.A.G., el soldado del Ejército Argentino de 21 años que fue hallado sin vida este martes en el perímetro de la Quinta de Olivos.

El estudio, que se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la calle Viamonte, es considerado por la jueza Sandra Arroyo Salgado como la prueba fundamental para confirmar la mecánica de la muerte y avanzar en el cierre del expediente.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los familiares del joven —quien prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos— ya se presentaron ante la magistrada para tomar conocimiento de las actuaciones. En paralelo, la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) analiza los rastros recolectados en la garita de seguridad donde el joven cumplía funciones bajo las órdenes de la Casa Militar.

Tragedia en Olivos: peritajes sobre el armamento y un texto clave

La investigación se centra actualmente en los peritajes balísticos realizados sobre el fusil FAL encontrado en la escena. Los análisis preliminares indican que el soldado murió por un impacto de bala de dicha arma. Las autoridades también incorporaron a la causa un texto hallado junto al cuerpo, atribuido a la víctima, donde se dirigiría a sus familiares y camaradas.

El contenido de este escrito, sumado a un informe sobre el perfil crediticio del joven que arroja deudas por casi dos millones de pesos, orienta la causa hacia la hipótesis de una autodeterminación por problemas financieros. Sin embargo, la jueza mantiene las diligencias activas para descartar cualquier otra posibilidad y confirmar si existieron factores externos que influyeran en el desenlace.

Tragedia en Olivos: seguridad institucional y protocolos

El hallazgo del cuerpo movilizó de inmediato a las autoridades de la Casa Militar (dependiente de la Secretaría General de Presidencia) y a la DUOF San Isidro, encargada de la seguridad externa de la residencia presidencial. Arroyo Salgado supervisó personalmente las tareas en el lugar junto a altos mandos policiales.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso ha puesto bajo la lupa los protocolos de salud mental y el seguimiento de las condiciones socioeconómicas del personal militar destinado a la custodia de objetivos estratégicos. Por el momento, la Justicia no ha impartido nuevas directivas a las fuerzas de seguridad, a la espera de los resultados finales de la morgue que permitan concluir el caso.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.