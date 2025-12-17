Imputan a dos hombres por el crimen en la distribuidora de Neuquén

En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer en Neuquén, la fiscal de Homicidios y Delitos contra las Personas, Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry acusaron a dos hombres por el homicidio de Santiago Exequiel Flores.

De acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía, el hecho fue cometido el 14 de diciembre pasado, entre las 3:34 y las 3:47, en el interior de un depósito de bebidas ubicado en el barrio Belén de la ciudad de Neuquén.

La víctima había ingresado al predio tras trepar un cerco perimetral y, minutos después, arribaron varias personas, entre ellas los imputados, que actuaron de forma conjunta y coordinada, con una clara división de tareas entre quienes ingresaron al lugar y quienes permanecieron en el exterior.

Dentro del depósito, y mientras se controlaba el acceso para evitar la intervención de terceros, Flores fue asesinado con un arma de fuego.

Tres tiros recibió

La víctima fue atacada a los tiros y recibió, de acuerdo al informe de autopsia, al menos tres impactos que le provocaron la muerte en el lugar, como consecuencia de una hemorragia interna.

Luego de cometido el homicidio, los imputados junto a las otras personas realizaron maniobras para ocultar elementos vinculados al hecho y desviar la atención policial.

Al momento de intervenir allí, el personal policial encontró a uno de los imputados en el interior del depósito junto al cuerpo sin vida de Flores, mientras que el segundo implicado se presentó en la Comisaría 18 horas después, acompañado por sus abogados defensores.

El delito que Inaudi y Jarry le atribuyeron a los dos imputados es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores.

Preventiva por cuatro meses

Durante la audiencia, las funcionarias de la Fiscalía de Homicidios requirieron que ambos permanezcan detenidos en prisión preventiva por cuatro meses. Argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación y además, que hay riesgo de fuga por no sometimiento al proceso penal.

El abogado particular que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima, adhirió a la imputación y a la medida de coerción requerida por la fiscalía.

La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por las partes acusadoras.

Además, la magistrada hizo lugar a las medidas solicitadas y fijó prisión preventiva para ambos acusados por cuatro meses, el mismo plazo que otorgó para concluir la investigación.