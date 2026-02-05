Gracias a una denuncia anónima la Policía logró desbaratar un kiosco narco en Luis Beltrán

Un operativo policial permitió desbaratar un punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio Tosco de la localidad de Luis Beltrán, tras una denuncia anónima realizada a la línea 0800-DROGAS del Gobierno de Río Negro. Como resultado del procedimiento, se secuestraron estupefacientes y diversos elementos vinculados al narcomenudeo, y un hombre mayor de edad quedó imputado y a disposición de la Justicia Federal.

La investigación se inició a partir del llamado que alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda del barrio. Con esa información, y bajo la órbita del Juzgado Federal de General Roca, la Policía de Río Negro desplegó un trabajo de seguimiento que se extendió durante varias semanas, en el que se analizaron horarios, comportamientos y circulación de personas, lo que permitió confirmar la actividad ilícita denunciada por los vecinos.

Con las pruebas reunidas, este miércoles se concretó el allanamiento del domicilio señalado. El procedimiento fue llevado adelante por personal especializado del área de Toxicomanía, con apoyo del grupo táctico COER, que aseguró el lugar y garantizó el desarrollo del operativo sin incidentes.

Durante la requisa, los efectivos encontraron cocaína y marihuana fraccionadas.

Durante la requisa, los efectivos encontraron cocaína y marihuana fraccionadas y listas para la venta, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una planta de cannabis. Todo el material fue secuestrado y quedó incorporado a la causa judicial.

El ocupante de la vivienda fue imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó supeditado a la investigación que continúa en curso. Las autoridades avanzan ahora en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados, con el objetivo de determinar si existen otras personas vinculadas a la red de comercialización.