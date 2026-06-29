Grave accidente en Ruta 7, cerca de El Chañar: un auto cayó al canal de riego, cómo están los heridos

Un siniestro vial se registró este fin de semana sobre la ruta provincial 7. Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió en las últimas horas del domingo.

Una familia que transitaba a bordo de un Volkswagen Voyage embistió a un caballo en la ruta provincial 7, a la altura de la picada 10, ubicada a 5 km de San Patricio del Chañar. Producto del impacto, el rodado salió despedido de la calzada, cayendo al canal de riego y quedando debajo del puente de acceso a picada.

Días atrás, en cercanías a ese sector, se registró otro trágico accidente semanas atrás, a la altura de Tratayen, cuando un conductor a bordo de una camioneta murió en un hecho que involucró a un camión y una trafic.

Foto: Gentileza

Uno de los menores fue trasladado a un centro de salud de mayor complejidad en Neuquén

Como consecuencia del siniestro, todos los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, según fuentes de Policia de Tránsito, fueron trasladados al hospital de San Patricio del Chañar para su atención médica.

Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas una de las pasajeras, una niña de pocos años, debió ser derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Tránsito, dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal del sistema de salud, quienes realizaron las tareas de rescate, asistencia a las víctimas y control del tránsito.